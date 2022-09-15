МАРТ проанализировал, как изменились цены за август, что больше всего подорожало за последний год.

В августе цены снова росли, но этот рост замедлился, за последний год цены прибавили в среднем 17,9% (в июле это было 18,1%), сообщает пресс-служба ведомства.

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«Снижению интенсивности инфляции способствует стабилизация ситуации на валютном рынке, восстановление цен на продовольственные сырьевые товары на мировых рынках, замедление годового прироста цен на плодоовощную продукцию. За последние 5 месяцев (с апреля до августа 2022 г.) годовой прирост цен замедлился с 45,1 до 8,2%», — говорится в сообщении.

Наибольшее влияние на инфляцию продолжает оказывать удорожание:

мяса и мясопродуктов — 17,8%,

алкогольных напитков — 15,9%,

молока и молочных продуктов — 13,5%.

На повышенном уровне сохраняется годовой прирост цен на товары, которые в стране не производятся или производятся в недостаточном количестве:

синтетические моющие средства — 32,1%,

крупа и бобовые — 28,9%,

электротовары — 26%,

рыба и рыбопродукты — 24%.

Плодоовощная продукция в целом за месяц подешевела на 17,4%, в том числе: