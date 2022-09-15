МАРТ проанализировал, как изменились цены за август, что больше всего подорожало за последний год.
В августе цены снова росли, но этот рост замедлился, за последний год цены прибавили в среднем 17,9% (в июле это было 18,1%), сообщает пресс-служба ведомства.
«Снижению интенсивности инфляции способствует стабилизация ситуации на валютном рынке, восстановление цен на продовольственные сырьевые товары на мировых рынках, замедление годового прироста цен на плодоовощную продукцию. За последние 5 месяцев (с апреля до августа 2022 г.) годовой прирост цен замедлился с 45,1 до 8,2%», — говорится в сообщении.
Наибольшее влияние на инфляцию продолжает оказывать удорожание:
- мяса и мясопродуктов — 17,8%,
- алкогольных напитков — 15,9%,
- молока и молочных продуктов — 13,5%.
На повышенном уровне сохраняется годовой прирост цен на товары, которые в стране не производятся или производятся в недостаточном количестве:
- синтетические моющие средства — 32,1%,
- крупа и бобовые — 28,9%,
- электротовары — 26%,
- рыба и рыбопродукты — 24%.
Плодоовощная продукция в целом за месяц подешевела на 17,4%, в том числе:
- картофель — на 37,3%,
- овощи в целом — на 34,1%,
- фрукты в целом — на 7,7%,
- белокочанная капуста — на 36,6%,
- помидоры — на 48,1%,
- огурцы — на 34,2%,
- яблоки — на 4,4%.