Конкурс народных новостей от газеты «Кур’ер» подходит к концу. В нём участвовали все новости, опубликованные с мая по сентябрь 2022 года. Всего было опубликовано более 120 новостей от наших читателей.



Из них на сайте kurjer.info – 65, на сайте lampa.kurjer.info – 35, а в группе vk.com/kurjer – десятки сообщений.

И это не учитывая той информации, которая требовала участия журналистов и написания материала по теме обращения.

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Наши народные журналисты затронули разные сферы в своих сообщениях.

Люди делились бытовыми проблемами

и интересными наблюдениями.

Рассказывали истории о животных

и о трудностях воспитания детей.

Были тексты и про медицину,

и про образование,

и экологию, и не только.

В нашем конкурсе нет первых, вторых или десятых мест, но есть десять человек, которых мы хотим поблагодарить за сотрудничество. Их имена опубликуем позже. Некоторые из этих активных читателей пишут нам регулярно, другие попробовали себя в этом деле впервые.

Авторов, которые вошли в десятку, мы пригласим на встречу с редакцией, где вручим благодарности за активное участие.

Мы благодарны вам, дорогие читатели, что народных новостей стало больше. Присылайте ещё: