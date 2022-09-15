Министерство образования обновило положения о педагогическом совете и о родительском комитете учреждения общего среднего образования.

Что может делать родительский комитет

укреплять связи между семьёй и школой, содействовать в обеспечении оптимальных условий для воспитания и обучения учащихся;

привлекать родителей к активному участию в жизнедеятельности школы;

проводить разъяснительные работы среди законных представителей несовершеннолетних об их правах и обязанностях;

распространять лучший опыт семейного воспитания;

взаимодействовать с другими органами самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции родительского комитета;

взаимодействовать с общественными организациями по вопросу сохранения традиций школы;

взаимодействовать с педагогическим коллективом школы по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Что не может делать родительский комитет

«К компетенции родительского комитета не могут быть отнесены вопросы, касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения общего среднего образования», — говорится на pravo.by. Получается, родительский комитет не имеет права собирать деньги на нужды школы.

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Постановление Министерства образования от 29 августа 2022 г. № 290 вступит в силу после его официального опубликования.