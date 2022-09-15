В субботу, 17 сентября, в Слуцке начинается сезон осенних ярмарок. Они будут проходить по адресам: улица Ленина, 100 (стоянка) и на территории рынка (площадь Базарная, 13).

Об этом «Кур’еру» рассказал один из представителей слуцкой торговли.

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В последние годы сельскохозяйственные ярмарки проводили на площадке между райисполкомом и библиотекой, но в 2021-м их перенесли в район рынка.

Напомним, что районные ярмарки будут каждую субботу по 12 ноября, а региональные запланированы: