В субботу, 17 сентября, в Слуцке начинается сезон осенних ярмарок. Они будут проходить по адресам: улица Ленина, 100 (стоянка) и на территории рынка (площадь Базарная, 13).
Об этом «Кур’еру» рассказал один из представителей слуцкой торговли.
В последние годы сельскохозяйственные ярмарки проводили на площадке между райисполкомом и библиотекой, но в 2021-м их перенесли в район рынка.
Напомним, что районные ярмарки будут каждую субботу по 12 ноября, а региональные запланированы:
- 8 октября — в Слуцке,
- 15 октября — в Солигорске.