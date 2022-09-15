Как немцы наказывают цветочных воров

Мигранты, которые приехали из русскоязычных стран, удивляются разнообразию цветников в Германии. Многие поражаются тому, какие красивые цветы украшают клумбы и никакие недобросовестные граждане ими не интересуются.



В Украине, Беларуси и России нередки случаи, когда люди расхищают то, что произрастает на городских или частных клумбах. Дело в том, что немцы наказывают цветочных воров гораздо жёстче, чем это делают в странах постсоветского пространства.

Воруют ли цветы в Германии

В Германии, несмотря на то, как ответственно немцы относятся к законам, всё равно случаются разного рода преступления. Здесь есть и карманные кражи, и мошенничество — что угодно. В этой стране воруют цветы с клумб, как и в других странах мира. Только совершается это намного реже.

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Если в условной России пропажа маргариток из цветника перед подъездом — обычное явление, на которое даже не обратит внимания участковый полицейский, то для жителей Германии это может стать целым событием, чуть ли не расследованием века.

Немцы не понимают, зачем расхищать общественное имущество. А вот в русскоязычных странах даже бытует поверье, что ворованный цветок лучше растёт.

Как именно немцы наказывают цветочных воров

Есть разные клумбы – общественные и частные. Взять и украсть цветок с любой из них считается воровством. В зависимости от того, на какой земле, на чьей собственности, какие цветы и в каких объёмах были украдены, будет зависеть наказание, которое понесёт провинившийся и задержанный полицией гражданин.

За кражу цветов в больших объёмах можно получить до 10 лет тюрьмы. Разовая мелкая кража предполагает компенсацию и штраф до 5 тысяч евро.

Вообще, всё зависит от конкретного случая. Сумму денежной компенсации назовут в суде. Например, украденный с соседского участка и подаренный понравившейся девушке нарцисс может обойтись романтичному гражданину в 50 евро. А вот срезанный букет подснежников на территории какого-нибудь заповедника может обойтись штрафом до 50 тысяч евро.

Кроме того, гражданин, которого поймали на краже цветов, будет сталкиваться с общественным порицанием. Украденный у соседа гладиолус может стать причиной вражды, которая затянется на десятилетия.