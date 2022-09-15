По 20 сентября проходит голосование за соломенные фигуры на полях, которые сделали хозяйства Минщины. Победителя наградят на областных «Дажынках». Посмотрите на некоторые из композиций.

«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
ОАО «Арэса-агро», Стародорожский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
СУП «Здравушка-агро», Березинский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
СПК «Агрокомбинат Снов», Несвижский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
СХУ «Бобровичи», Воложинский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
СХУ «Бобровичи», Воложинский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
СПК «Первомайский» ОАО «БЕЛАЗ», Смолевичский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
ОАО «Новая жизнь», Несвижский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
ОАО «Лань-Несвиж», Несвижский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
ОАО «Лань-Несвиж», Несвижский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
ОАО «Лань-Несвиж», Несвижский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
ОАО «Большевик-Агро», Солигорский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
СХУ «Бобровичи», Воложинский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
ОАО «Городилово», Молодечненский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
Филиал «Лакнея» УП «ПриортрансАгро», Копыльский район
«За Родину!» В Минской области выбирают лучшую соломенную композицию (фото)
ОАО «Лань-Несвиж», Несвижский район

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