В Слуцке давно могли бы быть муралы, как на Vulica Brasil, если бы не одна история. Рассказ про хождение по кабинетам

Сейчас в Слуцке на улице 14 Партизан рисуют мурал. Говорят, он станет не единственным, будут и ещё. Однако несколько лет назад у Слуцка была возможность заиметь такие же муралы, какие сейчас украшают знаменитую Октябрьскую улицу в Минске и создавались в рамках фестиваля Vulica Brasil.

Наш город эту возможность, я считаю, обидно упустил.

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Сразу обозначу, что мой рассказ никак не относится к сегодняшним слуцким властям. В те времена в руководстве города стояли и принимали решения совсем другие люди, и отношение к культуре у них тоже было другое. Некоторые из них сейчас на пенсии, а кто-то отбыл наказание за взятку. Но это другая история.

В общем, семь лет назад в наш город приехал лидский художник Евгений Матюто. Его по знакомству пригласила уроженка Слуцка Ольга, которая как раз тогда навещала родной город (она с семьёй живёт в Нидерландах).

Так как я знала устройство райисполкома и была визуально знакома с чиновниками, я стала проводником Евгения и Ольги по кабинетам.

В чём суть. Евгений Матюто по просьбе Ольги решил подарить Слуцку мурал. Безвозмездно. Хотя обычно делает такую работу для городов по заказу и за деньги. Ольга вызвалась оплатить материалы. Всё, что было нужно от властей, — утвердить один из эскизов художника и предоставить стену.

Не буду долго расписывать хождение по кабинетам. Это длилось три дня, ощущалось крайне утомительно и немного унизительно, не хочется и вспоминать. Итог — именитый художник, создавший “Гусляра” на Октябрьской в Минске, муралы в Гродно, Гомеле, Могилёве, работавший в России, Украине, Польше и Литве, получил в качестве холста вместо стены… грязный забор с видом на улицу Магистральную.

Евгений добросовестно покрасил забор в белый цвет, потом нанёс на него свой мурал и уехал с нехорошим впечатлением от нашего города. Однако работа на заборе понравилась чиновнику, который занимался этим вопросом. И он спросил у меня, когда же художник снова приедет и нарисует ещё один мурал в нашем городе бесплатно.

Я, конечно, «прифигела», но просьбу чиновника Евгению передала. Евгений тоже «прифигел» и написал, что уже в достаточной мере продемонстрировал свои навыки и дальнейшую работу будет делать только за плату с заключением договора. Тем более что отношение слуцких властей ему не особо понравилось.

История получилась так себе, но со временем забылась. Ещё несколько лет мурал Евгения сквозь кусты можно было увидеть с Магистральной, но потом его зарисовали подростки, а потом и вовсе закрасили коммунальщики.

Мне было тогда очень обидно за Слуцк, и эта обида, оказывается, никуда не исчезла. Она снова всплыла, когда я увидела фото нового эскиза на 14 Партизан. Очевидно, что новые люди в местной власти больше разбираются в том, какое всё-таки значение искусство имеет для города, но если бы так же было семь лет назад, то у нас бы уже давно была отличная достопримечательность.