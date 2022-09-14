Программу мероприятий приводит газета «Слуцкі край».
16 сентября, пятница
- 14.00. Концертная программа «Единым духом мы сильны» (стадион технических видов спорта в 12-м городке).
17 сентября, суббота
- 9.00. Районный велопробег (улица Софии Слуцкой — улица Ленина — улица Гагарина — деревня Ячево — улица Максима Богдановича — улица Софии Слуцкой).
- 14.00. Ретро-Weekend «Ретродворик» — выставка ретротехники «Автолегенды Слуцка», выступление рок-группы Dr.Joker с каверхитами (городской парк культуры и отдыха).