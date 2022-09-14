В четверг, 15 сентября, пройдут три «прямые телефонные линии», сообщает сайт Слуцкого райисполкома.
- С 10.00 до 12.00 по телефону (801795) 5 35 88 «прямую линию» проведёт Александр Валерьевич Станкевич, заместитель начальника отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению.
- С 10.00 до 11.00 по телефону (801795) 7 87 62 «прямую линию» по вопросу транспортного обслуживания населения Слуцкого района проведёт Николай Николаевич Валетко, директор филиала «Автобусный парк №2» ОАО «Миноблавтотранс».
- С 10.00 до 12.00 в Минской региональной таможне состоится «прямая телефонная линия» при участии Татьяны Георгиевны Алешкевич, начальника отдела кадров и профессиональной подготовки. Тема: «Вопросы, связанные с поступлением на службу в таможенные органы». Номер телефона: (8017) 218 95 25.