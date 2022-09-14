В Минске на аукцион выставили объект, который называется «Бетонное покрытие (площадка)». Он расположен на территории бывшей военной части между 11-м и 12-м городками.

Земельный участок под площадкой предоставляется в аренду сроком на 20 лет. Условия его использования: для обслуживания объектов производственно-складского, коммунального, административно-бытового назначения, также объектов розничной или оптовой торговли.

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Начальная цена лота — 103 367,29 рубля ($40 584 по курсу Нацбанка).

«Кур’ер» нашёл в частных объявлениях 2-комнатную квартиру в центре Слуцка, которую продают почти за такую же сумму, как площадку, — 102 060 рубля ($40 500).

«Новый евроремонт, встроенная кухня, стеклопакеты, встроенный шкаф, плитка — туалет (ванная). Новая проводка, трубы, сантехника. После ремонта никто не проживал», — пишет продавец.