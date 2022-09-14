В Слуцке на пятиэтажке нарисуют мурал. Работы уже начались (фото)

Во вторник, 13 сентября, на торце дома №60 по улице 14 Партизан начались работы по созданию мурала. Его рисует слуцкая художница.

В первый день мастера с помощью проектора сделали эскиз мурала. Потом займутся разрисовыванием. В этом помогут работники Слуцкого ЖКХ.

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На мурале изображены семья из четырёх человек и летящие аисты. На нём будет много оттенков жёлтого и оранжевого цветов.

Художница, которая создаёт мурал, попросила корреспондента «Кур’ера» не раскрывать её имя и место работы. Это первая подобная работа случчанки. Слуцкий райисполком предложил на выбор несколько жилых домов. Художница выбрала этот, потому что он пятиэтажный.

По информации «Кур’ера», планируется, что в городе сделают много муралов, потому что в 2023 году Слуцк станет культурной столицей Беларуси.