Утепление многоэтажек — проблема по всему городу. С какими вопросами пришла к депутату жительница Слуцка

«Кур’ер» публиковал график встреч слуцких депутатов со своими избирателями на сентябрь. На одну из них сходила корреспондент газеты.

Во вторник, 13 сентября, такая встреча была запланирована у Николая Воронько, директора Слуцкого ЖКХ. На неё, кроме корреспондента, пришёл лишь один человек — жительница дома №132 по улице Ленина.

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Татьяна Барановская — пенсионерка. Она проживает в квартире на первом этаже многоэтажки. Депутата Воронько она попросила поспособствовать утеплению хотя бы торцевых стен дома, так как «квартира промерзает».

Николай Воронько пообещал, что зимой пригласит специалистов с тепловизором, чтобы они проверили, где стены пропускают тепло. А потом отправит запрос в службу заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района, чтобы там дали добро на утепление хотя бы первого этажа. «Эта проблема сейчас по всему городу», — сказал Николай Воронько.

Он пояснил, что в Слуцке уже четыре года не утепляют дома. Только в 2022-м во время капитального ремонта сделали утепление дома №162 по улице Социалистической и сейчас утепляют торцы дома №47 по улице Чехова.

Ещё Татьяна Барановская попросила повесить замок на дверь, которая ведёт в подвал. Она опасается, что зимой там поселятся бездомные.

РАНЕЕ. Где и когда слуцкие депутаты отчитываются перед избирателями за первое полугодие 2022 года. График