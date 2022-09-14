Почему книга «Еврейский Слуцк — земной и небесный» важна для нашего города. Репортаж с презентации и ссылка на скачивание

Как мы уже писали, 9 сентября в центральной библиотеке состоялась презентация книги «Еврейский Слуцк — земной и небесный».

В зале на 1-м этаже библиотеки собралось больше 50 человек: случчане и гости из Москвы и Минска. Кроме того, библиотека организовала Zoom-встречу с Израилем.

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Про Андрея Порфирьева, благодаря которому появилась книга

Главным героем мероприятия был Андрей Порфирьев, московский юрист, некоторые предки которого — белорусские евреи. Именно Андрей инициировал и профинансировал большую работу по созданию книги. Потребовалось 4 года интенсивного труда переводчиков, редакторов и других профессионалов, чтобы создать 844-страничный фолиант с воспоминаниями о слуцкой довоенной жизни.

Андрей рассказал, что связывает его со Слуцком: «Когда я учился в Московском педагогическом университете, увлёкся генеалогией. Начал писать своё родословное древо. И узнал, что моя прабабушка Тёмкина родилась в Лахве (деревне в Беларуси — прим. ред.), но её отец был меламедом (учителем еврейских детей — прим. ред.), переехавшим из Слуцка. И я начал узнавать, откуда же их род. Мне помогли люди, которые имели доступ к документам в Национальном историческом архиве Беларуси. И я узнал, что Тёмкины произошли из небольшого города Уречье. Мой прапрадед переехал из Уречья в Слуцк, женился на местной дочери хозяина гостиницы. Их фамилия была Бокшицкие.

Я заинтересовался историей города. Потом узнал, что брат моей прабабушки с женой были убиты во время Холокоста. И ещё услышал, что некоторые мои родственники по линии отца моей бабушки — из Петрикова — тоже во время войны оказались в Слуцке и тоже погибли здесь».

Изучая историю своей семьи, Андрей в какой-то момент загорелся идеей собрать и перевести на русский язык «Книгу Памяти» слуцких евреев, написанную после войны.

Книга — не о смерти еврейского Слуцка, а о его жизни

Самое главное, что нужно сказать о книге про слуцких евреев, — это книга не про смерть, не про трагедию, не про жалость и вину. Хотя раздел о Холокосте там, конечно, тоже есть. В основном это книга об обычной жизни. О том, как вёл свой быт еврейский центр Слуцка до войны и даже в прошлые века. Чем отличались местные евреи от жителей других городов, чем они гордились, чем занимались, куда ходили, что любили, какие среди них были чудаки и мудрецы, какие у них были прозвища.

Сама «Книга Памяти», вышедшая в 1962 году, собрана из воспоминаний и документальных свидетельств. Мемуаристы записывали рассказы бывших случчан на иврите, идише и английском, материал собирали в разных странах. Работа была сложной, война так сильно травмировала людей, что им было больно вспоминать прошлую жизнь. Создателям изначальной «Книги» иногда приходилось просто-напросто заставлять собеседников вспоминать, чтобы сохранить эти воспоминания для потомков и чтобы Слуцк еврейский не канул в Лету окончательно, а жил хотя бы в памяти народа.

Книга создавалась для конкретного узкого круга читателей-евреев, поэтому 60 лет оставалась непереведённой. Заслуга Андрея Порфирьева — именно в том, что память о евреях Слуцка теперь доступна не только специфическому, но и широкому кругу читателей. В том числе её могут почитать потомки тех случчан, что веками жили рука об руку с евреями, ходили с ними по одним и тем же улицам, вместе работали, соседствовали и дружили.

О презентации

Презентацию книги «Еврейский Слуцк — земной и небесный» организовала библиотека. Провела её Валентина Цегалко, начальник отдела обслуживания и информации читателей.

По видеосвязи выступили именитые в Израиле люди, а также специалисты, работавшие над книгой: переводчик с иврита и английского Евгений Левин и литературный редактор Барух Авни (Камянов). Последний — известный советский и израильский поэт, публицист и переводчик.

В самом зале библиотеки выступил сам Андрей Порфирьев. Он рассказал немного о себе и о том, как пришла идея перевести «Книгу Памяти». Одну книгу он подарил Слуцкой библиотеке, ещё одну передал в Слуцкий райисполком через Елену Камоцкую, заведующую сектором по культуре.

Переводчик с идиша Вольф Рубинчик рассказал некоторые забавные истории из «идишной» части книги. Например, про слуцкого еврея по прозвищу Горбун, у которого была идеально ровная спина. Или про раввина по прозвищу Красная Корова. Здесь нужно добавить, что перевод с идиша — особо сложная работа, так как носителей этого языка сейчас в мире относительно мало. В Израиле говорят в основном на иврите (государственном языке), а в еврейских диаспорах других стран — на местных языках. В то же время на идише до войны говорило большинство белорусских евреев.

Также слово взяли гости презентации. Краевед, художник и писатель Игорь Титковский рассказал о том, какие в Слуцке раньше были синагоги.

Директор Слуцкого районного архива Ирина Бородина рассказала про свою работу.

Председатель Слуцкой еврейской общины «Помни» Галина Ванкевич поблагодарила создателей книги и библиотеку. А владелец сайта «Наследие Слуцкого края» Владимир Бойко подарил Галине Михайловне ценные артефакты из своей коллекции — старинную религиозную книгу и пиалу.

Ещё один подарок сделала сама библиотека Андрею Порфирьеву. Директор Людмила Гуринович подарила ему книгу «Случчина», которая тоже вышла ограниченным тиражом и её нельзя найти в продаже.

И ещё раз про Слуцкий лапидарий

После презентации её участники и гости пошли возлагать цветы к мемориалу жертвам Слуцкого гетто. По дороге Андрей Порфирьев разговорился с Еленой Камоцкой и директором Минского музея еврейской истории и культуры Александром Нелюбовым.

Речь зашла о лапидарии, который планируют построить в Слуцке. Подробнее об этом грандиозном проекте читайте в нашей статье. Было решено совместными усилиями помочь лапидарию поскорее появиться. Тем более что со стороны Слуцкого райисполкома все нужные формальности уже улажены, и на официальном сайте выложена информация о том, что гуманитарный проект ищет спонсоров.

Если удача будет к нам благосклонна и Слуцку удастся создать лапидарий, он, так же как и книга, поможет возродить и сохранить для потомков весомую часть истории нашего региона.

Бумажный экземпляр книги «Еврейский Слуцк — земной и небесный», повторимся, хранится в Слуцкой районной центральной библиотеке. Издание не предназначено для продажи, купить его нигде нельзя. Но электронный вариант в формате PDF есть в свободном доступе. Книгу можно бесплатно скачать для некоммерческого использования и почитать вот по этой ссылке.

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