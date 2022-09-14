«Столько мучений, столько денег, столько бессонных ночей». Как ребёнку не могли год поставить нужный диагноз

Не подумайте, что я хочу унизить или как-то задеть врачей детской поликлиники, но, к сожалению, эта история длиною в год — суровая реальность. Я долго молчала об этом, мне не хотелось это предавать огласке, но после истории о малыше и стоматологии я поняла, что не надо молчать.

Начнём с самого начала. Июнь-2021. Моему сыну 2,5 года, и мы идём в ясли. Чтобы вы понимали, ребёнок никогда с момента рождения не болел. У сына не было температуры ни от первых зубов, ни от коликов. Первые две недели в саду — и начинается кашель и сопли. Конечно, первым делом бежим в детскую поликлинику в городе, где живём. Выписывают первый стандартный набор: сироп от кашля, сироп от температуры. Показалось, что вроде бы помогло. Идём опять в сад. Через неделю снова всё то же самое повторяется. Мы опять идём к врачу. Снова стандартный набор плюс антибиотик. Две недели лечения — вроде бы всё хорошо. Возвращаемся в сад.

Мне смешно даже писать, что было дальше. Снова всё по кругу. Опять врач, опять стандартный набор с антибиотиком, опять дом. Вы не поверите, но максимальное время пребывания в саду за весь год было 13 дней — и снова больничный. Нам говорили, что это норма, что это адаптация. Я не могу даже примерно сказать, сколько за год мы выпили антибиотиков, но поверьте, они были каждые две недели. Меня уже начало прямо трясти от этого, потому что я понимала, что это вообще не норма.

Шли дни, месяцы, и стандартный набор даже с антибиотиком перестал помогать. Мы ходили на приём к другим врачам в поиске истины, но везде получали на смену стандартного набора чуть-чуть другой комплект. Например, не «Гелисал», а «Геделикс». Или не «Аквалор», а «Аква марис». Я шла и каждую неделю оставляла в аптеках по 100 рублей.

Ситуация усугублялась до ужаса. Приходилось несколько раз за год вызывать домой «скорую», потому что ребёнок был в ужасном состоянии с температурой больше 39, которая не сбивалась. Главная проблема была в элементарном. У сына был нескончаемый кашель, он задыхался от него. Кашлял так, что его каждый раз тошнило. Знаете, как это страшно, когда ребёнок во сне от дикого кашля начинает захлёбываться в собственной рвоте.

Я это пишу и с ужасом вспоминаю всё то, что мы пережили. Нам даже никогда не прописывали для восстановления микрофлоры после антибиотиков. Сын ходил водой в туалет, пока я снова не выстояла очередь и не объяснила ситуацию врачу. Наш врач по участку сказала лечиться от аллергии методом «тыка». Сегодня попробовать заменить подушку, завтра одеяло, потом порошок и так до тех пор, пока не найдёте проблему.

Лечением впервые стали не антибиотики, а «Фенкарол», которым тоже я зря напичкала сына. Конечно, никаких улучшений не случилось. Я поняла, что врач по нашему участку находится где-то далеко от истины. Пошла по рекомендациям к другому врачу. Выбила физиопроцедуры. Прошли мы их — и это были те самые 13 дней, когда ходили в сад и не болели.

Счастье было недолгим. Когда в мае 2022 года ребёнок снова заболел и нам опять радостно дали листок на стандартные сиропы, которые не помогают, я поняла, что моему терпению пришёл конец. Через три колена знакомых посчастливилось выйти на одного толкового врача из взрослой поликлиники. Вот там она и предположила первый наш диагноз. Ребёнок, как обычно, душился от кашля, нос был в зелёных соплях. Она сразу же сказала — не медлите, а записывайтесь в такую-то частную клинику, скорее всего, по цвету соплёй у малыша что-то с аденоидами.

На следующий день я сразу же записалась в эту клинику и ждала того самого дня приёма. Нас осмотрели и сказали, что «у вас повышенная чувствительность аденоидов, он либо до 5 лет перерастает, либо, если ситуация ухудшится, придётся удалять». Нам выписали гормональный спрей в нос и сказали пользоваться им на протяжении месяца, чтобы подсушить аденоиды.

Сентябрь-2022. Моему сыну 3,5 года, и мы отходили в сад три месяца, не пропуская ни дня по болезни. Сейчас идёт четвёртый месяц, но мой сын понятия не имеет, что такое болеть. Мы избавились от бесконечного кашля.

Я не врач, но скажите, как можно было не поставить такой банальный диагноз?

Столько мучений, столько денег, столько бессонных ночей — и всего лишь аденоиды. Вы представьте только, если бы я, парикмахер, сказала клиенту с проблемой перхоти перепробовать все шампуни для объёма, для увлажнения, для секущихся концов, но только не от перхоти. Не понимаю, как так вообще может быть.

Для себя чётко решила, что больше в эту поликлинику с какой-то проблемой — ни ногой. Наша поликлиника работает только на радость фармакологии, но никак не на здоровье детей. Я счастлива, что наконец-то чётко знаю диагноз сына и мне не нужно смотреть на его измученное состояние. Даже не могу предположить, что было бы с ребёнком, если бы и дальше мы выполняли все рекомендации врачей. Страшно сказать, но я просто угробила бы своего сына.

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