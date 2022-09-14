Личный опыт. Как из старой посуды сделать дизайнерскую «буфетную»

Рано или поздно в каждой семье набирается коробка посуды со щербинками. Где-то тарелка упала, выскользнув из рук, где-то по заварнику случайно стукнула большая ложка, оставив отметину… Мы не исключение: за годы нашей дачной жизни скопилось несколько предметов домашней утвари, непригодных к использованию.

Я человек абсолютно несуеверный и ущербную посуду считаю просто неприличным ставить на стол. Но почему-то вдруг стало жаль выбрасывать тарелки с трещинками и щербинками. Решение пришло неожиданно, как волной накрыло. Несколько лет назад мы с мужем решили обустроить компостную яму. Выкопали её почти на метр в глубину и обставили листами старого, но вполне пригодного шифера. Так получилось, что одна стена компостной ямы вышла в наш фруктовый сад. Не сказать, что она испортила своим видом интерьер сада, но и не украсила. И меня осенила мысль украсить эту стенку старой посудой.

Я предложила мужу просверлить в тарелках дырочки и прикрутить их саморезами к шиферной стенке. В умелых руках мужа всё зажужжало, закрутилось, и в результате появился вот такой необычный натюрморт: серую ребристую шиферную стенку украсили тарелки, кружки, заварники…

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Всё понравилось, но возникло чувство, что чего-то не хватает. Ходила я вокруг да около, пока не пришла в голову новая творческая мысль: поставить рядом три пеньки из спиленного старого дерева. И вот интерьер завершён: на фоне цветущего куста георгин серая невзрачная шиферная стена компостной ямы, увешанная щербатой посудой, превратилась… в «буфетную комнату». Ни больше, ни меньше!

С тех пор, кто бы ни приходил в гости, с удивлением любовался моей декоративной стенкой. А назвала я её — «Радковская буфетная»!