Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 15 сентября.

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Лай раздора. Как собака поссорила соседей

В деревне под Слуцком «соседская война» разгорелась из-за собачьего лая. Хозяйка животных никак не может повлиять на питомцев. А вечно не высыпающийся сосед даже пытался сделать одной из собак инъекцию кислотой из аккумулятора. В конфликт даже пришлось вникать правоохрани­тельным органам, а теперь и «Кур’еру», который побывал в деревне и поговорил с обеими сторонами.

Установили новый памятник партизанам

Слуцкие предприниматели Денис Агеев и Анатолий Мануйлов, которые занимаются изготовлением памятников и благоустройством захоронений, за собственные деньги сделали и установили новый мемориал партизанам 95-й бригады, что около деревни Шантаровщина.

Новая пенсионная реформа в Беларуси – хитрый ход с «котом в мешке»

С 1 октября 2022 года в Беларуси планируют запустить очередную пенсионную реформу. Если коротко про суть изменений, то работники смогут перечислять часть зарплаты на свою «вторую» пенсию, а наниматели в обязательном порядке «набросят» сверху к этой сумме ещё до 3%. Разбираемся подробнее в анонсированной пенсионной реформе.

Поедем по-новому. Все основные изменения ПДД — простыми словами

Этой осенью вступает в силу указ №145 «О совершенствовании организации дорожного движения». Отдельные положения этого документа начинают действовать с 22 сентября, основные же изменения в ПДД вступят в силу в октябре. Понятно, по-простому объясняем, что конкретно изменится.

Обзор кружков и секций в Слуцке

Слуцкие учреждения допобразования, культуры и спорта приглашают детей в свои кружки и секции. «Кур’ер» посмотрел, какие объединения по интересам и секции есть в городе, где не надо платить за посещение. Обращаем ваше внимание, что в некоторые кружки набор может быть закрыт на момент публикации.

«Мы постоянно что-то придумываем и строим»

Случчане Алёна и Максим Сидорович вместе с двухлетним сыном Артёмом живут на улице Надречной в доме, который купили пять лет назад. Молодые супруги рассказали «Кур’еру», как они сделали игровой домик с горкой и качелями для своего сына и как благоустраивают свой двор.