60-летний юбилей отмечает Виктор Владимирович Зинчук, учёный в области физиологии, доктор медицинских наук, профессор, член Нью-Йоркской академии наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии ГрГМУ.

Его называли в школе академиком

Виктор Владимирович Зинчук родился 13 сентября 1962 года в Слуцке в рабочей семье. Отец Владимир Иванович работал токарем на заводе «Эмальпосуда», мать Софья Ивановна – швеёй на фабрике художественных изделий. Виктор Зинчук учился в СШ № 4.

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По словам брата Ивана Владимировича Зинчука, известного в Слуцке врача-кардиолога, в школьные годы Виктор много читал, интересовался науками, «сумками носил книги из библиотеки». Его называли в школе академиком. Почему выбрал профессию врача? Возможно, повлиял пример старшего брата, который учился в это время в Минском медицинском институте.

В первый год после школы не получилось поступить в институт, работал на заводе «Эмальпосуда».

Путь в науку

В 1980 году Виктор Зинчук поступил, а в 1986 году окончил лечебный факультет Гродненского государственного медицинского института.

С 1986 по 1989 год занимался в очной аспирантуре при кафедре

нормальной физиологии Гродненского мединститута.

нормальной физиологии Гродненского мединститута. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию.

С 1989 по 1992 год работал ассистентом кафедры медицинской и биологической физики.

В 1992 году избран по конкурсу старшим преподавателем этой же кафедры.

С 1994 по 1998 год работал доцентом кафедры нормальной физиологии.

В 1999 году защитил докторскую диссертацию «Роль кислородсвязующих свойств крови в формировании прооксидантно-антиоксидантного состояния организма при перегревании и пирогеналовой лихорадке», присвоена учёная степень доктора медицинских наук.

В 2003 году присвоено звание профессора.

С 1998 по 2009 год – заведующий кафедрой нормальной физиологии.

С 2002 по 2005 год работал проректором по внебюджетной деятельности и международным связям.

С 2009 года по настоящее время – проректор по научной работе.

О себе

«Прошёл путь от старшего лаборанта до заведующего. Всё это время моя активная научная деятельность была тесно связана с изучением основных закономерностей и механизмов регуляции функций организма во взаимодействии с окружающей средой. На лекции, обозначая место нормальной физиологии в организации системы медицинского обучения, я всегда акцентирую внимание на том, что анатомия, гистология, биохимия — это макро-, микро-, молекулярный алфавит, а физиология — умение посредством этих алфавитов «читать» физиологическую организацию функций организма…»

Изучение коронавирусной инфекции

«Сегодня даже те, кто далёк от медицины, знают, что такое сатурация, понимают, насколько важен этот показатель… Получили интересные данные, которые помогут разобраться в патогенезе этого заболевания и оптимизировать лечение. Кроме того, в борьбе с коронавирусом достаточно широко используется озонотерапия. В рамках выполняемой нами по белорусско-российскому гранту работы мы установили новые закономерности изменения механизмов транспорта кислорода кровью и системы газотрансмиттеров. Надеюсь, наши исследования помогут решению этой глобальной проблемы». (Из интервью корреспонденту газеты «Медыцынскі веснік»)

Достижения

Виктор Зинчук – автор более 620 опубликованных работ, в том числе 510 научных, 110 учебно-методических. Получено 13 патентов на изобретение; издано 11 монографий; подготовлено 3 учебника, 26 с грифом МО РБ; соавтор 5-ти инструкций по применению, утверждённых МЗ РБ.

За последние 5 лет – 138 публикаций, из них 119 научных и 19 учебно-методических, в том числе 17 учебных пособий с грифом МО РБ и 2 монографии. Опубликована 31 статья в журналах стран СНГ, а также США, Польши. За этот период подготовил 4 НИРС 1-ой категории по результатам республиканского смотра-конкурса, а также 2 НИРС, получивших звание лауреата.

Под его руководством выполнены и защищены 1 диссертация на получение учёной степени доктора наук, 15 диссертаций на получение учёной степени кандидата наук, 7 магистерских диссертаций. Является руководителем 4 (2/2) соискателей на учёную степень кандидата / доктора наук. За последние 5 лет осуществлял руководство четырёх финансируемых научных тем.

«Отличник здравоохранения Республики Беларусь» (2008 год). Отличник образования Республики Беларусь» (2018 год).

Для заведующего кафедрой нормальной физиологии ГрГМУ, доктора медицинских наук Виктора Зинчука юбилейный 2022 год начался с приятной новости: он удостоен почётного звания профессора Университета традиционной медицины Армении.

Династия врачей Зинчуков продолжается. Дочь Наталья и сын Владимир пошли по стопам отца.

Использованы материалы газеты «Медыцынскі веснік» и сайта Гродненского государственного медицинского университета