По информации «Кур’ера», пациентов с COVID-19, у которых выявляется пневмония с большим процентом поражения лёгких, госпитализируют в Старобинскую больницу. В Слуцкой ЦРБ «ковидные» отделения пока не открывают.

«Кур’еру» не удалось оперативно подтвердить эту информацию в администрации Слуцкой больницы.

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Как рассказала «Кур’еру» Светлана Игнатович, заместитель главного государственного санитарного врача Слуцкого района, сейчас наблюдается типичный сезонный подъём заболеваемости ОРВИ.

Ранее ожидалось, что значительный рост заболеваемости COVID-19 пойдёт в первые две недели сентября, как в 2020 и 2021 годах.

«Красная» зона взрослой поликлиники, как и в августе, работает в кабинетах №105 и №106. В будние дни — с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 19.30, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 15.00.

«В сентябре прогнозируется очередная «волна» заболеваемости COVID-19. Поэтому с первичной или бустерной прививкой надо спешить, чтобы успеть до подъёма заболеваемости и коронавирусной инфекции, и гриппа. Прививку против коронавирусной инфекции и гриппа можно сделать в один день», — сообщается на сайте Слуцкой ЦРБ.

Для первичной вакцинации взрослых в Слуцком районе в конце августа были доступны:

китайская цельновирионная вакцина Vero Cell (Sinopharm) и

российская векторная вакцина «Спутник Лайт»,

российская векторная вакцина «Спутник Лайт», для бустерной прививки — российские векторные вакцины «Спутник Лайт», являющаяся по своему составу абсолютным аналогом I компонента «Спутник V», и непосредственно сам I компонент «Спутник V» (торговое название «Гам-КОВИД-Вак»).

«Настоятельно рекомендуем пройти вакцинацию именно сейчас, до того, как начнётся подъём, чтобы иммунитет успел сформироваться. Вакцин у нас достаточно», — советовал Олег Лесников в августе.

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