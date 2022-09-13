16 сентября нотариусы Минского областного нотариального округа примут участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной ко Дню народного единства.

В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе:

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  • оформления наследственных прав,
  • составления завещаний,
  • брачных договоров,
  • отчуждения недвижимости,
  • совершения исполнительных надписей,
  • предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом,
  • обеспечения письменных доказательств.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».