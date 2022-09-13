16 сентября нотариусы Минского областного нотариального округа примут участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной ко Дню народного единства.
В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе:
- оформления наследственных прав,
- составления завещаний,
- брачных договоров,
- отчуждения недвижимости,
- совершения исполнительных надписей,
- предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом,
- обеспечения письменных доказательств.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».