16 сентября нотариусы Минского областного нотариального округа примут участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной ко Дню народного единства.

В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе:

Реклама

оформления наследственных прав,

составления завещаний,

брачных договоров,

отчуждения недвижимости,

совершения исполнительных надписей,

предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом,

обеспечения письменных доказательств.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».