Детско-юношеская спортивная школа СФК «Слуцк» приглашает учащихся на занятия по футболу.

Для девочек есть две группы подготовки:

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2010 года рождения и младше

2012 года рождения и младше.

Также ДЮСШ набирает мальчиков 2013-2014 годов рождения.

Тренировки проходят на искусственном поле стадиона Слуцкого колледжа (улица Тутаринова, 3). В зимнее время — в залах СДЮСШОР г. Слуцка и Слуцкого Дворца молодёжи.

Телефоны для записи: (801795) 7 52 11, (8044) 534 63 91 (тренер — Костюкевич Александр Александрович); (8029) 620 62 59, (8044) 770 17 25 (тренер — Федорович Станислав Александрович).