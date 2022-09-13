Ловишь рыбу, смотришь на поезда - красота... Фотография, как бабуля рыбачит на вокзале в Слуцке

Рыбалка — это не только активный отдых, но и возможность успокоить нервную систему, стимулировать организм активно работать. И свежая рыба, если повезёт.

Многие, кто живёт в Слуцке, знают этот пруд на вокзале. Там часто сидят рыбаки. Но вот женщину с удочкой увидел впервые.

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