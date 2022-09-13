Жителя Любанского района задержали с 2,5 кг наркотиков. Его подозревают в том, что он стал оптовым наркокурьером

На автодороге М1 в Борисовском районе оперативники наркоконтроля и СОБР остановили автомобиль, в котором ехали 31-летний житель Любанского района и 31-летняя минчанка. Во время осмотра машины в рюкзаке мужчины обнаружили около 2,5 кг мефедрона.

Задержанные везли наркотики из России, сообщает пресс-служба МВД.

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Подозреваемый работал на виртуальный наркомаркет около двух месяцев, а потом стал оптовым курьером и завозил психотропы в Беларусь. Крупные партии он делил на более мелкие и раскладывал по тайникам в столице и в Минском районе для розничных дилеров. За всё время мужчина поставил три партии наркотиков, которые в сумме весили 8,5 кг.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.