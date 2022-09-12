ОАО «Здравушка-милк» перестало существовать 31 августа. Общество реорганизовали, и с 1 сентября борисовское предприятие стало называться филиал «Здравушка-милк» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Напомним, что Слуцкий сыродельный комбинат — молочный холдинг полного цикла, который объединял производственные площадки в Слуцке, Солигорске, Любани, Старых Дорогах, Клецке, Копыле, Узде и Пуховичах, а также — три сельскохозяйственных филиала.

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К 2013 году к ОАО «Здравушка-милк» присоединили ОАО «Логойский маслодельный завод», ОАО «Холопеничский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Березинский сыродельный завод» и сельскохозяйственные предприятия — ОАО «Щавры», ОАО «Новино» и ОАО «Поплавы-агро». После объединения «Здравушки-милк» с холдингом к нему перешли и все производственные площадки борисовского завода.

Ранее Максим Малиновский, заместитель генерального директора Слуцкого сыродельного комбината по производству, пояснял «Кур’еру», что для потребителей ничего не поменяется. Как Слуцк, так и Борисов как выпускали натуральную и полезную продукцию в тех же объёмах, так и будут выпускать.

В ТЕМУ. Слуцкий сыродельный комбинат получил звание «Лучший экспортёр 2021 года» в номинации «Молочная промышленность».