Добрый день. Вот часто вспоминали, что в парке плохо с туалетами. Так вот, хочу поднять важную, на мой взгляд, тему. Почему в торговых центрах, кафе, неважно, какой собственности, часто в школах и других прочих местах в уборных нет ни мыла, ни бумаги туалетной, не работают сушилки для рук, нет бумажных полотенец?

Есть места, в которых обязаны отвести в туалет, если уж понадобится, но там нет ничего! В Минске работает всё, всегда бумага, сушилки, бумажные полотенца есть. Это Минск, понятно. Но у нас людей, похоже, устраивает, когда в туалете руки вытираешь об себя и моешь без мыла. А как же «мойте чаще руки»? Или людей приучают всё своё всегда носить с собой?!

Реклама

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».