С 22 сентября вступают в силу поправки в закон «О дорожном движении» в части прохождения техосмотра. После этого вырастут цены на услуги диагностических станций.

Об этом газете «Наш край» рассказал Павел Папкович, инженер филиала предприятия «Белтехосмотр» в Брестской области.

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По его словам, несколько станций диагностики уже подняли цены. На отдельных из них легковушка сможет пройти ТО не за 30 рублей, а за 35–40 рублей.

«До посещения диагностической станции необходимо проверить состояние стёкол — на них не должно быть повреждений, плёночных покрытий, корректную работу светотехники, звукового сигнала, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Необходимо, чтобы техжидкости находились в пределах допустимых значений», — сказал специалист.

За непройденный техосмотр предусмотрен штраф в размере до 3 базовых величин (сейчас это 96 рублей), повторно в течение года — до 5 базовых величин (сейчас это 160 рублей).