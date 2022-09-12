Случчанин Николай обратился в редакцию «Кур’ера» и попросил узнать, почему ему пришлось менять, по его словам, «почти новую» газовую плиту, а за проверку вентиляции он заплатил 30 рублей «наличкой». Отвечаем на вопросы случчанина с помощью специалистов.

Рассказ случчанина

«У меня в деревенском доме стояла газовая плита, — пишет Николай в редакцию. — Я там бываю редко. Почти ею не пользовался, может, часов 200 в совокупности отработала. Но по году производства ей было 20 лет. Пришло предписание, что плита старая и нужно заменить. Я выполнил предписание, заменил. Но у меня большой вопрос: а что, эту плиту в отличном состоянии выбрасывать? Вот, к примеру, взять автомобиль. По дорогам ходят машины, которым и больше 50 лет. Починил, прошёл техосмотр — и езди. Разве нельзя проверить газовую плиту и, если она в рабочем состоянии, пользоваться дальше? Ведь не у всех есть средства покупать новые плиты, особенно у пенсионеров, особенно сейчас!

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Второй вопрос: как проводится проверка газового оборудования? Кто и как часто проверяет и что входит в эту проверку? Платно или бесплатно?

Вот пришли ко мне ребята из газовой службы. Предъявил им документы на оборудование. А они говорят: «Проверять не будем, у вас “пожарники” были больше года назад». Вызвал «пожарников». Специалист пришёл, зажёг спичку – так он проверяет вытяжную вентиляцию — и говорит: «У вас всё в порядке». За это минутное дело я должен заплатить 30 рублей наличкой. Сначала платили 11 рублей, потом 13, а сейчас аж 30. И почему наличкой? Хочу узнать обо всём этом подробно: как, когда и за сколько должно обслуживаться газовое оборудование? И разве вентиляцию при помощи спички нельзя проверить самостоятельно?»

Эксплуатация газового оборудования по истечении срока службы

Дмитрий Минич, главный инженер «Слуцкгаза», подробно рассказал об обслуживании газоиспользующего оборудования и его замене.

Согласно Правилам пользования газом в быту, когда истёк срок службы газоиспользующего оборудования, потребитель газа обязан обратиться в газоснабжающую или обслуживающую организацию, чтобы она заменила либо провела комплекс работ по определению технического состояния этого оборудования.

По результатам обследования выдаётся заключение о возможности или невозможности дальнейшей эксплуатации этого оборудования. Если специалисты газоснабжающей или обслуживающей организации сделали заключение, что дальнейшая эксплуатация невозможна, оборудование подлежит замене.

Для обеспечения безопасности граждан при эксплуатации газовых плит, а также с целью повышения качества обслуживания предприятие «Минскоблгаз» проводит акцию: реализует газовые плиты с бесплатной доставкой и подключением. Оплатить покупку плиты можно в рассрочку. Подробная информация об акции — на сайте mog.by.

Об обслуживании плиты

На вопрос, как часто проводится плановое обслуживание газового оборудования и что в него входит, представитель «Слуцкгаза» ответил следующее.

Согласно п. 6 Правил, в частных домах техническое обслуживание газовых плит производится раз в 10 лет. Газового отопительного оборудования, проточных водонагревателей и регуляторов давления — один раз в год.

Газоснабжающая организация заблаговременно согласовывает с потребителем сроки, время и объём работ по телефону. Объём работ зависит от эксплуатируемого газового оборудования потребителя.

Техническое обслуживание газового оборудования — платное.

О проверке вентиляции

Проверку вентиляционных и дымовых каналов проводят специализированные организации. В Слуцком районе это в числе прочих Добровольное пожарное общество (ДПО).

За услуги ДПО платит собственник. В многоквартирных домах, которые стоят на балансе ЖКХ, обычно ЖКХ заключает договор с организацией и платит за её услуги, включая эту сумму в плату за «коммуналку». В частных домах за эти услуги платит, соответственно, сам хозяин дома.

Почему наличными

Как пояснил «Кур’еру» Анатолий Титко, руководитель Слуцкого предприятия БДПО, у них нет терминалов, поэтому они действительно принимают оплату только наличными. Однако у проверяющих из ДПО обязательно должны быть кассовые аппараты, и они должны выдавать чек.

Проверять вентиляцию с помощью спички самостоятельно можно, но с условием.

Если у человека дома из газового оборудования установлена только плита либо стоит газовый котёл, но не открытый, а с герметичной (закрытой) камерой сгорания, то в этом случае можно пройти обучение в Газ-институте (Слуцкий филиал расположен на улице Монахова, 23), получить свидетельство и проводить проверку вентиляции и дымохода самостоятельно. Если же стоит открытый котёл, то проверять вентиляцию и дымоход имеет право только специальная организация.