Сколько стоят первые квартиры в самом модном и необычном квартале Слуцка

В новом квартале микрорайона «Чехова», который ограничен улицами Борисовца, Магистральная, Ивановского и «Ямполем», строят первую девятиэтажку. Всего в доме 90 квартир. В основном они предназначены для нуждающихся.

По проектной декларации количество квартир, которые предлагаются нуждающимся в улучшении жилищных условий по направлениям и решениям Слуцкого райисполкома:

32 однокомнатные квартиры (9 — общей площадью 44,7 м 2 ; 5 — общей площадью 45,3 м 2 ; 18 — общей площадью 37,7 м 2 );

; 5 — общей площадью 45,3 м ; 18 — общей площадью 37,7 м ); 32 двухкомнатные квартиры общей площадью 65,7 м 2 ;

; 18 трёхкомнатных квартир (9 — общей площадью 88,8 м2; 9 — общей площадью 89,4 м2).

Квартиры, которые предлагаются на коммерческой основе:

4 однокомнатные квартиры общей площадью 45,3 м 2 ;

; 4 двухкомнатные квартиры общей площадью 65,7 м2.

В УКС Слуцкого района «Кур’еру» рассказали, что свободных квартир на коммерческой основе уже нет. Один метр квадратный стоит 1690 рублей, а для нуждающихся — 1605 рублей.

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Если посчитать по курсу Нацбанка по состоянию на 12 сентября, то самая дешёвая однокомнатная квартира для нуждающихся обойдётся в сумму около $23 600, а самая дорогая трёхкомнатная — около $56 000.

Напомним, что всего в новом квартале хотят возвести семь домов (девяти-, восьми, семи- и шестиэтажные) на 530 квартир.

«На этой площадке впервые в городе будет представлено совершенно другое благоустройство. Никаких парковок, стоянок возле домов, кроме как для людей с инвалидностью, не будет, — рассказывал «Кур’еру» Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района. — Все стоянки будут кругом жилья вдоль улиц Ивановского, Магистральная и Борисовца. А в середине микрорайона из семи домов будет сделано «ядро» — площадки для баскетбола, волейбола и тенниса, площадка для выгула собак, велодорожки, пешеходные связи. Мы перенимаем опыт Минска. Там сейчас строят такие микрорайоны».