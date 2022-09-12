Победа над «Арсеналом» и ничья со «Славией». Хочется надеяться, что тяжёлый период СФК «Слуцк» прошёл

В минувшую пятницу СФК Слуцк провёл свой очередной матч в чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. В рамках 21-го тура «сахарные» наведались в Мозырь, где им противостояла местная команда «Славия».

Перед очной встречей настроения в обеих командах были неплохие, но всё-таки разные. Мозыряне неделей раньше заехали в Жодино, где сыграли вничью с местным «Торпедо», со счётом 1:1, а вот парни под руководством Александра Гуриновича у себя дома одержали долгожданную победу со счётом 1:0. На стадионе «Городской» поверженным оказался «Арсенал» из Дзержинска, который дебютировал в этом году в высшей лиге и достойно сражается с любым соперником. Но не будем сильно заострять внимание на красно-белых дебютантах, а вернёмся к противостоянию, которое разгорелось на стадионе «Юность».

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Встреча началась с активных действий обеих команд. В итоге уже на 7-й минуте гости вышли вперёд. Арсений Концендайлов при розыгрыше штрафного отправил мяч прямо в цель. Со стороны гол смотрелся очень эффектно, и, вероятнее всего, он будет одним из самых красивых в этом туре. Однако команда хозяев не думала сдаваться и создала очень опасные моменты у ворот гостей.

Сначала, как в хоккее, были две попытки выбежать «два в одного», но в первом случае передачу некому было замкнуть, чтобы счёт сравнять, во втором — удар, совершённый головой, оказался выше ворот. Попытка разыграть штрафной также не привела к успеху, и в итоге на перерыв команды так и ушли при счёте 1:0 в пользу «сахарных».

Во втором тайме Обуне Мусанго Жереми два раза прорывался к воротам «Славии», но удвоить преимущество Слуцка не получилось. Мозырян выручила штанга. А «сахарных», к слову скажем, не раз выручал вратарь Илья Брановец.

Время таяло и таяло, как зимний снег в марте. И тут пришла, как гром среди ясного неба, 94-я минута, которая заставила всех болельщиков «Славии» вскрикнуть «гол». Взятие ворот началось с заброса мяча на дальнюю штангу, после чего была борьба двух соперников-команд в полёте, и уже следом неожиданный гол.

Сложно сказать, от кого залетел мяч в сетку, но точно можно подвести итог. Игра получилась жаркой, боевой и мирной в плане счёта. Конечно, СФК «Слуцк» победу упустил, но, с другой стороны, бело-синие могли и проиграть, учитывая, сколько моментов не реализовали подопечные Михаила Мартиновича.

В целом за неделю футболисты «Слуцка» взяли 4 очка из 6, и это не может не радовать, так как в клубе был тяжёлый период, который, хочется надеяться, прошёл. Остаётся всем нам верить в команду и прийти в следующую субботу на стадион «Городской». В домашнем матче подопечные Александра Гуриновича встретятся с ФК «Белшина».

Коллектив из Бобруйска — очень колючий и цепкий, что подтвердил своими выступлениями, сыграв на «Борисов-Арене» с БАТЭ со счётом 2:2 и с «Динамо Минск» — 0:0. Будет очень жарко и интересно. Все на футбол!