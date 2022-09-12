Хочу рассказать вам забавную историю. Есть у меня собака. Ей 16 лет. Зубов передних нет, съелись совсем. Еле ходит. В начале лета стала она дышать тяжело. Попьёт воды и кашляет. Всё, думаю, старость пришла. Помрёт скоро моя собака.

Стала думать, как ей смерть облегчить. Купила но-шпу и стала в колбасу класть и давать, чтобы спазмы снять. Встретила знакомого ветеринара. Так, мол, и так, как ей помочь?

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Он говорит: «Чего от собаки хотеть, ей 16 лет. По меркам людей ей уже 80 лет. Старость пришла. Купи лекарство, если хочешь, чтобы ей легче было, и дай умереть спокойно».

Ну, хорошо, думаю. А собаке хуже и хуже. Душа болит. Собралась уже то лекарство покупать. А тут пару дней назад раз — и моя собака РОДИЛА ЩЕНКА!

В 80 лет-то! Зубов нет, старушка! А я ей но-шпу давала, думала, старость пришла.

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