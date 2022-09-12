Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 12 по 18 сентября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Halina Makarenko (@halina_makarenko)

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Публикация от Valiantsin (@pashko1992)

 

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Публикация от Anastasia Morgun 🕊 (@me_mor.a)

 

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Публикация от викуша (@_vikush.a_)

 

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Публикация от 🔥Dasha.Chudo🔥 (@dashka.chudo)

 

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Публикация от Дашка Сидорович (@dashiki1993)

 

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Публикация от Sasha (@alexandrovna_ya)

 

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Публикация от Alina Andreevna (@alina_kononovichh)

 

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Публикация от Екатерина (@__ekaterina22__)

 

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Публикация от Сяргей Кульбіцкі (@siargeikulbitski)