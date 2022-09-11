«Кур’ер» посмотрел объявления на сайтах kufar.by, realt.by и krama.kurjer.info (в воскресенье, 11 сентября) и выбрал три объявления по продаже самых дорогих частных домов в деревнях Слуцкого района. За каждый просят 205 872 рубля, или $80 000 по курсу Нацбанка.

1. Дом в деревне Берёзовка

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Деревня расположена в 10 км от Слуцка. Дом одноэтажный. Участок — 25 соток. «В доме имеются 2 спальные комнаты, гостиная с камином, столовая комната. Ванна, туалет и просторная веранда с большими панорамными окнами в пол. Также имеется небольшая открытая терраса», — пишет продавец.

2. Дом в деревне Чижовка

Дом расположен на участке в 50 соток. Удалённость от Слуцка — 12 км.

3. Дом в деревне Озерцы

«Дом деревянный, обшит блок-хаусом. Один уровень, 2 жилые комнаты, кухня и веранда. Внутри имеется отделка, позволяющая въехать и жить, не делая ремонт», — пишет продавец.