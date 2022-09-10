Люди недели: слуцкие педагоги, врачи, художница и новый руководитель КХП

На этой неделе на сайте «Кур’ера» появились публикации о двух слуцких педагогах, о трёх молодых девушках-врачах, о художнице, которая живёт и в Слуцке, и в Ницце, а ещё — о новом руководителе Слуцкого КХП.

Александр Слуцкий

Александр Слуцкий — директор Козловичской средней школы Слуцкого района. Сам он родом из Полесья. Стал директором всего в 24 года. Учился на преподавателя истории в Мозыре. Первое место работы ГУО «Ленинский УПК ясли-сад — средняя школа» Слуцкого района, был заместителем директора. А спустя три года Александру предложили стать директором Козловичской школы.

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рассказываем в цитатах В 24 года стал директором школы. Кто такой Александр Слуцкий —

Дарья Мароз-Каррат

Дарья Мароз-Каррат — художница родом из Слуцка, становление которой прошло в Витебске. В студенческие годы Дарья выиграла престижный международный конкурс от Олимпийского комитета. Это позволило ей переехать во Францию, где она продолжила учиться. Во Франции Дарья познакомилась с будущим мужем — менеджером в сфере искусства Жаном-Ги Карратом. Сейчас супруги живут на два дома: в Ницце, где работают, и в Слуцке, где обустроили себе уютное «гнездо».

Как белорусско-французская пара живёт на два дома В Ниццу – за искусством, в Слуцк – за спокойствием.

Елена Лещенко

Елена Лещенко — врач-рентгенолог, молодой специалист Слуцкой ЦРБ. Вот, что она о себе рассказала: «Хотела быть врачом с детства, играла “в больницу”. Но после школы поступила на психолога. Отучилась год и поняла, что всё-таки хочу пойти в медицину. Бросила вуз, заново сдала ЦТ и поступила в медуниверситет в Гродно. Своей специальностью выбрала лучевую диагностику. Все считают, что мы просто смотрим картинки, а я считаю, мы видим то, что не видят другие. Я брала целевое направление в Слуцкой ЦРБ, теперь буду отрабатывать 5 лет».

работе и первых пациентах Три молодых врача из Слуцка рассказали о выборе профессии,

Виктория Серединская

Виктория Серединская — врач лабораторной клинической диагностики, молодой специалист Слуцкой ЦРБ. «Все сознательные школьные годы я думала, что точно не пойду в медицину, — говорит она. — Не учила ни химию, ни биологию, потому что терпеть не могла эти предметы. В 11-м классе поняла, что умру, если не пойду в медицинский. Не знаю, что на меня так повлияло. Родители отчасти связаны с медициной — тоже лечат, но только животных».

Татьяна Пиксадзе

Татьяна Пиксадзе — врач общей практики, заведующая врачебной амбулаторией в деревне Исерно Слуцкого района, молодой специалист. «С детства‚ а точнее с детсада‚ я хотела стать врачом, — рассказывает Татьяна, — хотя мои родители не связаны с медициной. Вначале подала документы в медуниверситет в Минске, но мне не понравился город — шумный, большой и дорогое жильё. Подруга поступала в Гомель на юриста, и я поехала за ней».

Сергей Барауля

Сергей Барауля — новый глава Слуцкого комбината хлебопродуктов. Сергей Викторович представляет агрокомбинат «Дзержинский». Бараулю назначили руководить Слуцким КХП после того, как предприятие перешло в доверительное управление «Дзержинскому». До назначения в Слуцк Сергей Барауля работал начальником цеха премиксов, комбикормов и БВМД филиала «Негорельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».

Узнали, кто им стал На Слуцкий КХП пришёл новый руководитель.

Владимир Протасеня

Владимир Протасеня — руководитель районного центра автомобильной культуры «Автомир», который базируется в деревне Козловичи под Слуцком. В «Автомире» подростки и молодёжь занимаются реставрацией ретротехники, там действуют кружки «Юный мотоциклист» и «Юный автомобилист». 1 сентября 2022 года Владимир Адамович получил от Слуцкой ГАИ нагрудный знак «85 лет Госавтоинспекции на страже безопасности» за многолетнее сотрудничество.