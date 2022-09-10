Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

Древние греки верили, что среди кувшинок живут нимфы, поэтому латинское название растения – нимфея. У славян этот цветок порождал легенды, и наши предки считали его мистическим и целебным. В старину его величали как одолень-трава, который оберегал от дурного глаза, а воинов спасал от вражьего оружия на поле битвы.

Цветок кувшинки – самый крупный среди всех водных растений в белорусской флоре и является украшением наших рек и водоёмов. Но из-за своей нежности и хрупкости представляет собой уязвимый и исчезающий вид. Поэтому требует нашей милости и защиты.

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В течении пяти месяцев (с начала апреля) наблюдал за популяцией кувшинки чисто-белой (белоснежной) на нашей Случи. Данное сообщество сосредоточилось чуть выше по течению реки у Конского моста. Отметил его в прошлом году и решил провести мониторинг — как развиваются водяные лилии от появления листьев до завершения своего цветения.

В апреле изменений на реке практически никаких не было видно

В начале мая на берегу появились рыбаки.

На деревьях образовалась зелёная дымка, зацвели одуванчики. Но на воде особых изменений не наблюдалось. Приплыла парочка лебедей, отцвели одуванчики, сады украсились белой кипенью, а кувшинки всё продолжали дремать в толще воды.

Закончилась весна, отгремели грозы, вся округа оделась в зелёный убор, а листья кувшинки так и не появились.

И наконец-то, в начале июня на водной поверхности заблестели на солнце первые листочки кувшинки белоснежной.

Наступила «макушка» лета, люди приходили на «полигон» принимать солнечные ванны, а водяная лилия не спешила показаться на глаза.

И вдруг, неожиданно, в прохладный не по-летнему денёк, из-под воды возникли хрустальные вазочки цветков кувшинки и рядом весёлая кубышка жёлтая.

Среди сказочной картинки проплывали уточки, в зарослях тростника кричали камышевка и водяной пастушок.

На бережок приходили случчане — полюбоваться звёздной россыпью белоснежных кувшинок.

В начале августа настал пик активного цветения кувшинок и продолжалось оно до конца месяца, пока не наступило резкое похолодание.

Жаль, но белоснежное водное чудо уже спряталось под водой до следующего года. Уже не видно скрывшейся красоты, и лишь одинокий солнечный цветок как осколок ушедшего лета.