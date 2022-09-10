Древние греки верили, что среди кувшинок живут нимфы, поэтому латинское название растения – нимфея. У славян этот цветок порождал легенды, и наши предки считали его мистическим и целебным. В старину его величали как одолень-трава, который оберегал от дурного глаза, а воинов спасал от вражьего оружия на поле битвы.

Цветок кувшинки – самый крупный среди всех водных растений в белорусской флоре и является украшением наших рек и водоёмов. Но из-за своей нежности и хрупкости представляет собой уязвимый и исчезающий вид. Поэтому требует нашей милости и защиты.

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В течении пяти месяцев (с начала апреля) наблюдал за популяцией кувшинки чисто-белой (белоснежной) на нашей Случи. Данное сообщество сосредоточилось чуть выше по течению реки у Конского моста. Отметил его в прошлом году и решил провести мониторинг — как развиваются водяные лилии от появления листьев до завершения своего цветения.

В апреле изменений на реке практически никаких не было видно

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось
Фото: Александр Шелехов

В начале мая на берегу появились рыбаки.

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

На деревьях образовалась зелёная дымка, зацвели одуванчики. Но на воде особых изменений не наблюдалось. Приплыла парочка лебедей, отцвели одуванчики, сады украсились белой кипенью, а кувшинки всё продолжали дремать в толще воды.

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

Закончилась весна, отгремели грозы, вся округа оделась в зелёный убор, а листья кувшинки так и не появились.

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

И наконец-то, в начале июня на водной поверхности заблестели на солнце первые листочки кувшинки белоснежной.

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

Наступила «макушка» лета, люди приходили на «полигон» принимать солнечные ванны, а водяная лилия не спешила показаться на глаза.

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

И вдруг, неожиданно, в прохладный не по-летнему денёк, из-под воды возникли хрустальные вазочки цветков кувшинки и рядом весёлая кубышка жёлтая.

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилосьСлуччанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

Среди сказочной картинки проплывали уточки, в зарослях тростника кричали камышевка и водяной пастушок.

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

На бережок приходили случчане — полюбоваться звёздной россыпью белоснежных кувшинок.

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

В начале августа настал пик активного цветения кувшинок и продолжалось оно до конца месяца, пока не наступило резкое похолодание.

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

Жаль, но белоснежное водное чудо уже спряталось под водой до следующего года. Уже не видно скрывшейся красоты, и лишь одинокий солнечный цветок как осколок ушедшего лета.

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось

Случчанин наблюдал за популяцией кувшинки белоснежной на Случи всё лето. Смотрите, что из этого получилось