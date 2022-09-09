Королева Великобритании Елизавета ІІ умерла 8 сентября в 16.30 по местному времени в возрасте 96 лет. В стране начался десятидневный национальный траур, который продлится до похорон.

Елизавета ІІ дольше всех в британской истории находилась на престоле, а также была старейшим монархом в мире. Когда началась 2-я мировая война, ей было 13 лет. Елизавета ІІ взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, когда премьер-министром был Уинстон Черчилль, и 70 лет правила Великобританией, Канадой, Австралией и ещё 12 независимыми государствами.

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После смерти Елизаветы II новым королём Великобритании стал 73-летний Карл III (бывший принц Чарльз). В гимне Великобритании строку «God Save the Queen» («Боже, храни королеву») заменили на «God Save the King» («Боже, храни короля»).