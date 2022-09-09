«Мы, педагоги, являемся заложниками своей профессии». Слуцкие учителя о «10 золотых правилах педагогов»

В начале лета Минобразования опубликовало «10 золотых правил педагогов». В них говорится, как должен вести себя учитель в жизни и в соцсетях. Ознакомиться с ними вы можете ниже. Кроме этого, три слуцких педагога поделились с женским проектом Lampa своим мнением на этот счёт.



10 правил

1. Реализовывать государственную политику в сфере образования.

2. Строить работу на основе безусловного взаимного уважения достоинства обучающихся, их законных представителей, коллег.

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3. Добросовестно и качественно исполнять профессиональные обязанности. Постоянно совершенствовать свой профессионализм.

4. Формировать у обучающихся духовно-нравственные ценности, гражданственность, патриотизм, стремление к здоровому образу жизни.

5. Быть честным, искренним, справедливым и открытым для общения.

6. Проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность, избегать конфликтов во взаимоотношениях.

7. В рамках законодательства сохранять тайну лично доверенной информации.

8. Способствовать созданию позитивных взаимоотношений в коллективе учащихся и педагогическом коллективе.

9. Соблюдать этические принципы и нормы в медиапространстве.

10. Внешним видом, поведением, культурой общения соответствовать статусу педагогического работника.

Мнение учителей

Татьяна:

«Во-первых, как таковых правил нет. Просто озвучено, что надо соблюдать этические правила и нормы. Пока к этому я нормально отношусь, так как и так всегда старалась этично себя вести. Мне кажется, эта история в общем про культуру в медиапространстве. Зачастую раздражает, когда люди себя ведут похабно. Почему они думают, что в интернете можно себя вести не так, как при встрече?

Например, оскорбления, нежелание принимать чужое мнение… Скорее сама форма, в которой это высказывается. Ведь в реальной жизни так бы не сказали и не повели себя. Маты ещё. Ну и глупость, хотя этого и в реальной жизни хватает».

Валентина:

«Не знаю, совпадёт ли моё мнение с большинством. Не считаю, что педагоги должны подвергаться каким-то дополнительным правилам, нормам. Они должны быть общепринятые. Например, не оскорблять, не использовать нецензурную лексику и так далее. А если и используется, то странички должны быть закрытыми.

Это поможет избежать каких-то неприятных историй с учениками и их родителями и поможет держать субординацию. Мне не всегда приятно и весело, когда мои сторис в Instagram читают и комментируют родители. Но есть родители, с которыми у нас отношения больше дружеские, а не только профессиональные.

Не думаю, что к педагогам надо применять дополнительные меры. Типа «не постить фотографии в купальнике». Все мы люди, и для всех нас должны быть единые правила, независимо от профессии. Конечно, хорошо, если со стороны педагога сделано всё, чтобы учащиеся этого не увидели, но а если дети хотят видеть, то это уже их проблемы и их родителей, которые должны быть в курсе, что ребёнок делает в интернете.

Лично у меня никогда не возникало конфликтных ситуаций на рабочем месте. Ни с администрацией школы, ни с детьми, ни с их родителями».

Анастасия:

«Что могу сказать по поводу этого вопроса. Мы, педагоги, являемся заложниками своей профессии. Это касается не только соцсетей, но и нашей повседневной жизни. Нам надо продумывать каждый шаг, каждое действие, которое хотим сделать. Что касается соцсетей, то нам много чего нельзя. Например, нельзя выставлять фотографии, которые противоречат каким-то нормам. В общем, нам много чего нельзя».