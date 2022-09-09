Корреспондент «Кур’ера» изучил цены на Слуцком рынке. Сейчас здесь в избытке продаются огурцы, перцы, помидоры, яблоки, баклажаны. Есть рассада малины, много сортов клубники. Цены актуальны на 9 сентября 2022 года.

Овощи (цены в рублях за 1 кг)

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  • Картофель — 1,80
  • Капуста — 0,70
  • Морковь — 1,40
  • Лук – 1,50
  • Перец — 1,50-3,50
  • Помидор — 1-3 рубля
  • Огурцы – 1-2 рубля
  • Свёкла — 1,30
  • Баклажаны — 2,30

Фрукты (цены в рублях за кг)

  • Нектарин — 3,50
  • Персик — 5,50
  • Виноград — 6,50
  • Дыня — 3,50
  • Апельсин — 5,50
  • Лимон — 6,50
  • Мандарин — 7,50
  • Яблоки — 1-2 рубля
  • Слива — 6 рублей за ведро объёмом 6 литров
  • Груши — 3,50
  • Чернослив — 4,50

Рассада

  • Малина (куст с ягодами) – 10 рублей
  • Клубника (разные сорта) — 0,70 рубля за 1 куст
  • Земляника — 0,50 рубля за 1 куст

Ягода

  • Алыча – 5 рублей за ведро объёмом 5 литров
  • Арбуз — 1,50 рубля за 1 килограмм

Разное
  • Фасоль — 2 рубля за 1 стакан 200 граммов
  • Банки 0,5 литров — 0,85 рубля за 1 штуку
  • Пучки для засолки (укроп, хрен) — 1 рубль за 1 штуку
  • Чеснок — 1 рубль головка, 12 рублей за 1 килограмм
  • Перец острый — 0,50 рубля за 1 штуку