Корреспондент «Кур’ера» изучил цены на Слуцком рынке. Сейчас здесь в избытке продаются огурцы, перцы, помидоры, яблоки, баклажаны. Есть рассада малины, много сортов клубники. Цены актуальны на 9 сентября 2022 года.
Овощи (цены в рублях за 1 кг)
- Картофель — 1,80
- Капуста — 0,70
- Морковь — 1,40
- Лук – 1,50
- Перец — 1,50-3,50
- Помидор — 1-3 рубля
- Огурцы – 1-2 рубля
- Свёкла — 1,30
- Баклажаны — 2,30
Фрукты (цены в рублях за кг)
- Нектарин — 3,50
- Персик — 5,50
- Виноград — 6,50
- Дыня — 3,50
- Апельсин — 5,50
- Лимон — 6,50
- Мандарин — 7,50
- Яблоки — 1-2 рубля
- Слива — 6 рублей за ведро объёмом 6 литров
- Груши — 3,50
- Чернослив — 4,50
Рассада
- Малина (куст с ягодами) – 10 рублей
- Клубника (разные сорта) — 0,70 рубля за 1 куст
- Земляника — 0,50 рубля за 1 куст
Ягода
- Алыча – 5 рублей за ведро объёмом 5 литров
- Арбуз — 1,50 рубля за 1 килограмм
Разное
- Фасоль — 2 рубля за 1 стакан 200 граммов
- Банки 0,5 литров — 0,85 рубля за 1 штуку
- Пучки для засолки (укроп, хрен) — 1 рубль за 1 штуку
- Чеснок — 1 рубль головка, 12 рублей за 1 килограмм
- Перец острый — 0,50 рубля за 1 штуку