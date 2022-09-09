Открытие нового павильона «Белсоюзпечати» на Ленина, 205а (Молодёжный центр, на стороне общежития) планируется на понедельник, 12 сентября.

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