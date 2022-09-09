Открытие нового павильона «Белсоюзпечати» на Ленина, 205а (Молодёжный центр, на стороне общежития) планируется на понедельник, 12 сентября.

Жители и гости Слуцка! У нас для вас хорошие новости! Уже скоро в этом славном городе намечается открытие нового павильона «БелДрук» №706 (на месте киоска) по адресу: ул. Ленина, 205а. О дате и времени открытия торговой точки мы сообщим дополнительно. Следите за новостями! pic.twitter.com/Yy97Csptoo — БелДрук_Белсоюзпечать (@beldruk) September 9, 2022

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