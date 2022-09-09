Личное мнение. Причина далеко не в «Сорренто»

Читатель Николай обратился в «Кур’ер» и поделился своим мнением по поводу проблем, с которыми случчане обращаются в газету. Он считает, что решение многих вопросов зависит в первую очередь от самих горожан.

Прочитал в свежем номере вашей газеты про разборки вокруг шума по вечерам у слуцкого ресторана «Сорренто», мешающего людям в близлежащих домах спокойно спать. Хочу поделиться и своим мнением. Оно, думаю, отличается от тех пояснений, которые есть в статье.

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Не стал бы писать, наверное, об этом, если бы не было в памяти наблюдений о том, как решается вопрос соседства кафе и ресторанов с жилыми домами у наших ближайших заграничных соседей. Взять тот же Вильнюс или маленький Друскининкай, где множество подобных учреждений соседствуют с многоквартирными жилыми домами и частным жилым сектором.

Наверняка я не могу быть посвящён во все детали этих взаимоотношений. Однако они находятся «очень уж рядом» друг с другом. И от владельцев заведений в разговорах с ними ни разу не слышал о возникающих подобных проблемах.

Посещая такие места, не слышал и предупреждений (как это делают хозяева одного из лучших мест отдыха в Слуцке) о том, чтобы не забывали, что рядом люди живут, чтобы не шумели. Никто не ходит и не контролирует закрытие окон как вариант не потревожить жильцов в близлежащих домах. Танцпол (если он есть) отделён и снимает все проблемы отдыха как в ресторане, так и снаружи. У местных, думаю, уже с детства «зарубка» такая зафиксирована, что они не должны позволять себе нарушать права других. Люди просто ведут себя достойно и прилично. Менталитет, как сейчас говорят, у них другой. И это позволяет цивильно решать все проблемы. Одним не надо ходить жаловаться, а другим «воспитывать» своих клиентов. Люди просто живут, спокойно занимаются бизнесом, решают свои проблемы и наслаждаются жизнью. Понятно, что не без «исклю­чений» в этой жизни. Однако в целом кидается в глаза, что культура поведения людей, не в обиду сказано, там значительно выше нашей.

Заметно и то, что «наши, побывавшие там», тоже в этом плане прогрессируют и ведут себя и там, и тут уже «цивильнее». Остаётся сожалеть только, что не все через эти поездки за рубеж могут пройти такое «перевоплощение» — возможностей для этого сегодня немного.

Вспоминаются по этой теме и другие вопросы, которые озву­чивала газета. Те же «лежачие поли­цейские». Придерживаюсь мне­ния, что плюсов в их сооружении вообще никаких нет (кроме, может быть, их установки возле школ и детских учреждений). Скорее это показатель того, что у нас людей не приучают уважать и соблюдать ПДД, а через создание разных искусственных препятствий пробуют обеспечить безопасность на дорогах. Вспоминается один из комментариев, который раньше читал, кажется, в вашей газете: а не лучше ли просто дороги не ремонтировать — дешевле выйдет.

Или, к примеру, решение вопросов по проживанию в многоквартирных домах. Не понимаю, почему и та же газета на обращение читателей по какой-то коммуналь­ной проблеме спешит за разъяснениями к ЖКХ, а теперь и к «Амирхану». А может, прежде всего спросить у обраща­ющихся, как они сами пытались решить эту проблему и создали ли они товарищество собственников, которое и должно каждому помочь цивильно решить проблемы его и владельцев других квартир?

Правовая база для этого есть. Зачем поощрять безынициативность и безответственность?

Поэтому вижу, что выход скорее в том, что надо больше уважать и ценить один одного, помогать повышать культуру и уровень проживания в нашем обществе, помогать проявлять инициативу, а не решать проблемы путём создания искусственных препятствий, жалоб, запретов и «стимулирования» надежд, что государство о нас побеспокоится и всё за нас решит. Конечно, ключевая роль в создании условий для всего этого принадлежит государству. Но тут приходится выбирать: или мы хотим прогрессировать по всем направлениям обустройства нашей жизни, или мы продолжаем растить, прошу прощения, «безвольных ожидателей чудес и рая земного».

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