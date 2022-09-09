В Слуцкой центральной библиотеке состоялась презентация книги «Еврейский Слуцк — земной и небесный»

Сегодня, 9 сентября, в Слуцкой районной центральной библиотеке прошла презентация книги «Еврейский Слуцк — земной и небесный». Уникальный результат труда множества людей, проделанного в послевоенное и в наше время, теперь можно взять в руки и почитать.

На презентацию приехал инициатор и спонсор создания русскоязычной книги Андрей Порфирьев, а также переводчик с идиша и художник, работавшие над книгой. Пришли краеведы и деятели культуры Случчины, в том числе Игорь Титковский и владелец сайта «Наследие Слуцкого края» Владимир Бойко, а также просто заинтересовавшиеся случчане. Слуцкий райисполком представляла Елена Камоцкая, заведующая сектором культуры. Была организована онлайн-встреча с некоторыми другими людьми, работавшими над книгой и находящимися сейчас в других странах.

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Подробнее об этой удивительной международной встрече и о самой книге, где в какой-то мере восстановлена утерянная для нас история Слуцка еврейского, «Кур’ер» расскажет в репортаже на нашем сайте.