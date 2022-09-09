Пять воспитанников Слуцкой детской школы искусств приняли участие во II Международном конкурсе юных исполнителей г.Исе-Шима (Япония). Он проходил дистанционно в августе.

Карина Лемешевская, Лев Томко, Дарья Данилович, Полина Храмцевич, София Барышевская и Дарья Карелина играли на мандолине. Ребята выступили в разных возрастных группах и получили специальные призы конкурса. Об этом «Кур’еру» рассказала педагог Ксения Вечер.

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Свои дипломы из Японии слуцкие музыканты получат по почте.

Ксения пояснила, что конкурс в Японии организуется во второй раз. Из-за пандемии коронавируса он проходил дистанционно. Она высылала видео с выступлениями ребят. Всего было 89 заявок из разных стран.

В съёмке помогали концертмейстеры Лариса Романчук и Дарья Алехнович.