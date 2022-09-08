Топ-9 законов в Германии, которые нужно знать

Немцы предъявляют высокие требования к соблюдению правил, но не все из них известны иностранцам. Случайное нарушение некоторых из перечисленных ниже законов может привести к крупным неприятностям или стоить вам больших денег.



Какие необычные законы есть в Германии?

1. Поднимать правую руку

Нацистское приветствие — грубое нарушение в Германии.

Этот жест, заключающийся в поднятии правой руки по диагонали вверх с плоской ладонью на уровне глаз, считается уголовным преступлением и наказывается тюремным заключением на срок от трёх месяцев до пяти лет.

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Однако из этого строгого закона есть некоторые исключения, которые включают демонстрацию приветствия в целях художественного представления или в образовательных целях.

2. Убийство ос

Какими бы назойливыми ни были осы, в особенности

когда вы нанесли свой любимый новый парфюм, убивать их нельзя. Это связано с тем, что осы находятся под защитой Федерального закона об охране природы. Запрещается «неумышленно беспокоить их или ловить, ранить или убивать без достаточных оснований».

Любому, кто попадётся на причинении вреда осе, грозит штраф до 5000 евро, даже за одну из наиболее распространённых разновидностей ос.

3. Прикрывать лицо на демонстрации

Если вы политически активный человек, который любит посещать демонстрации, это важное правило, о котором следует знать.

В Германии существует запрет на закрытие лица на демонстрациях. Цель закона заключается в том, чтобы власти могли идентифицировать людей в случае преступного поведения во время протеста.

4. Ремонт в воскресенье

Если вы вдруг вспомнили в воскресенье о тех нескольких полках, которые вы не можете повесить, — сразу забудьте о них. Лучше подождите до следующей субботы. Это потому, что воскресный отдых настолько важен в Германии, что он даже записан в Конституции.

По воскресеньям нельзя сверлить, бить молотком, стучать, стричь газон, пылесосить или утилизировать стеклянные бутылки.

Тот, кто нарушает тишину и покой, может быть оштрафован на трёхзначную сумму. В крайних и повторных случаях нарушителя спокойствия могут даже выселить из дома по решению хозяина или местных властей.

5. Оскорбления на дороге

Оскорбление кого-либо во время дорожного движения является уголовным преступлением и может повлечь за собой штраф до 4000 евро.

Вытянутый средний палец обойдётся от 600 до 4000 евро.

Называть кого-либо тупой коровой (dumme Kuh) — 300 евро, а идиотом — 1500 евро.

Даже косвенные нападки обходятся дорого. Водитель сказал: «Я бы с удовольствием назвал тебя мудаком прямо сейчас» и получил штраф в 1600 евро.

6. Переход дороги в неположенном месте

За переход вне пешеходного перехода вам грозит штраф на месте в размере от 5 до 10 евро. Новым водителям могут даже продлить двухлетний испытательный срок, если их поймают на переходе дороги на красный сигнал светофора.

7. Закончился бензин на автобане

В Германии запрещено останавливаться на автобане без веской причины. Отсутствие достаточного количества топлива в машине не входит в их число. Водителям, остановившимся на автобане по этой причине менее чем на 3 минуты, грозит штраф в размере

35 евро и 70 евро за более чем 3 минуты, а также лишение

прав.

8. Мытьё автомобиля

В Германии мытьё машины перед домом может обернуться крупным штрафом в зависимости от земли. Существует Федеральный закон о водных ресурсах, который предусматривает наказание за загрязнение грунтовых вод.

Государства также имеют свои собственные подзаконные акты, в которых часто указываются более подробные сведения о мытье автомобилей на частной территории. Земли Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия особенно строги в этом отношении и выписывают штрафы от 500 евро.

9. Тайная запись голоса

Несанкционированная запись устной речи в непубличных ситуациях карается независимо от содержания сказанного.

Закон здесь настолько строг, что даже немецкие власти не имеют права делать тайные записи звука или изображения для расследования преступления.