В этом году в Слуцкую ЦРБ распределились девять молодых врачей. «Кур’ер» поговорил с тремя из них. Все девушки – случчанки. Они рассказали‚ почему связали свою жизнь с медициной‚ как устроились на новом месте работы и о своих пациентах и нагрузках.

«Мы видим то, что не видят другие»

Елена Лещенко‚ врач-рентгенолог: «Хотела быть врачом с детства, играла «в больницу». Но после школы поступила на психолога. Отучилась год и поняла, что всё-таки хочу пойти в медицину. Бросила вуз, заново сдала ЦТ и поступила в медуниверситет в Гродно. Своей специальностью выбрала лучевую диагностику. Все считают, что мы просто смотрим картинки, а я считаю, мы видим то, что не видят другие. Я брала целевое направление в Слуцкой ЦРБ, теперь буду отрабатывать 5 лет. Когда поступала, это была «подушка безопасности».

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О пациентах. Первого своего пациента не помню. Запомнился мне другой больной. Его привезли к нам с переломом голени, а у него оказалась дробь в ноге. Сказали, что надо удалять. А он ответил: «Успокойтесь. Она там с 90-х годов». И всё это время дробь не мешала человеку жить.

Первого своего пациента не помню. Запомнился мне другой больной. Его привезли к нам с переломом голени, а у него оказалась дробь в ноге. Сказали, что надо удалять. А он ответил: «Успокойтесь. Она там с 90-х годов». И всё это время дробь не мешала человеку жить. О нагрузке. Работаю по будним дням посменно. Ночных дежурств нет. Рабочий день сокращённый — 6 часов. Ещё получаем молоко и сок.

Работаю по будним дням посменно. Ночных дежурств нет. Рабочий день сокращённый — 6 часов. Ещё получаем молоко и сок. О коллективе. Со 2-го по 5-й курс у нас была летняя практика, я проходила её здесь, на базе рентгеновского отделения и лаборатории функциональной диагностики. Мне так понравилось, что захотелось вернуться сюда работать. Люди тут замечательные, все помогают, никто не откажет в помощи. Одну не бросили «на баррикады». Я довольна и счастлива».

«Врачом хотела стать с детсада»

Татьяна Паксадзе‚ врач общей практики и заведующий Исернской врачебной амбулаторией: «С детства‚ а точнее с детсада‚ я хотела стать врачом, хотя мои родители не связаны с медициной. Вначале подала документы в медуниверситет в Минске, но мне не понравился город — шумный, большой и дорогое жильё. Подруга поступала в Гомель на юриста, и я поехала за ней.

О нагрузке. Мой рабочий день длится с 8.00 до 17.30. Пока меня возят из Слуцка. Потом либо буду ездить на работу на автобусе, либо на своей машине. Как врач я принимаю пациентов, а как заведующий — веду документацию, составляю отчёты, руковожу коллективом. Это большая ответственность. Вместе с вызовами на дом за день у нас бывает около 20 пациентов.

Мой рабочий день длится с 8.00 до 17.30. Пока меня возят из Слуцка. Потом либо буду ездить на работу на автобусе, либо на своей машине. Как врач я принимаю пациентов, а как заведующий — веду документацию, составляю отчёты, руковожу коллективом. Это большая ответственность. Вместе с вызовами на дом за день у нас бывает около 20 пациентов. О первых пациентах. Когда проходила интернатуру, был разгар коронавируса. Вначале работала в «кардиологии», а потом — на приёме. Шли пациенты только с COVID-19. Полгода работала в «ковидной» бригаде. Потом попросили перейти в Лучники, чтобы помочь врачу, потому что было много пациентов.

Когда проходила интернатуру, был разгар коронавируса. Вначале работала в «кардиологии», а потом — на приёме. Шли пациенты только с COVID-19. Полгода работала в «ковидной» бригаде. Потом попросили перейти в Лучники, чтобы помочь врачу, потому что было много пациентов. Что в планах. Я училась по целевому направлению, поэтому надо отработать по договору. Но в будущем хочу стать гинекологом. Эта специальность мне больше нравится».

«Вдруг поняла, что хочу в медицинский»

Виктория Серединская‚ врач лабораторной клинической диагностики: «Все сознательные школьные годы я думала, что точно не пойду в медицину. Не учила ни химию, ни биологию, потому что терпеть не могла эти предметы. Думала пойти в журналистику. В 11-м классе поняла, что умру, если не пойду в медицинский. Не знаю, что на меня так повлияло. Родители отчасти связаны с медициной — тоже лечат, но только животных.

С 3-го курса была уверена, что пойду на УЗИ-диагностику. У нас была сильная кафедра по лабораторной диагностике, и мне начала нравиться моя специальность. В других направлениях уже себя не видела. Изначально меня рас­пределяли в областную больницу в Боровлянах. Хотя интернатуру проходила в Слуцке. На распределении я попросилась в Слуцкую ЦРБ, комиссия согласилась.

О первой зарплате. Во время интернатуры получала рублей 400. В качестве врача зарплаты у меня ещё не было.

Во время интернатуры получала рублей 400. В качестве врача зарплаты у меня ещё не было. О нагрузке. Мой рабочий день обычно длится с 8.00 до 18.40. Есть и ночные дежурства — один-два раза в неделю. В субботу и воскресенье тоже бывают рабочие дни. В плане работы тяжеловато, потому что врачей мало. Летом ещё и отпуска. Можно сказать, что сейчас живу на работе.

Мой рабочий день обычно длится с 8.00 до 18.40. Есть и ночные дежурства — один-два раза в неделю. В субботу и воскресенье тоже бывают рабочие дни. В плане работы тяжеловато, потому что врачей мало. Летом ещё и отпуска. Можно сказать, что сейчас живу на работе. О коллективе. Знала коллег ещё с практики. Каждый из них чем-то помог мне. И сейчас меня тепло приняли. Конфликтов не было».

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