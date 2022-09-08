Жители деревни под Слуцком сами починили шлюз на местном водоёме. Фото

На днях жители деревни Омговичи Слуцкого района собственными силами починили шлюз на водоёме.

«Наш водоём прекрасен, но в любом случае за ним нужен уход! Для того, чтобы не было больших зарослей, его надо периодически чистить (чего у нас, к сожалению, не делают). Но нельзя забывать, что мы также обязаны заботиться о природе! Большое спасибо тем, кто принимает участие в восстановлении нашего водоёма! Надеемся на помощь и отзывчивость наших односельчан и руководства», — пишет местный паблик в Instagram.

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Напомним, что этим летом историю водоёма в деревне Омговичи «Кур’еру» рассказала случчанка Юлия. Тогда она написала: «Вспоминая детство, я вижу наши песчаные берега и десятки купающихся. От мала до велика. Может, мой пост услышат? Может, эти люди смогут что-то сделать или на кого-то повлиять? Ведь это наша родина. А родина требует бережного отношения с ней».

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