«Ничего не изменилось». Продолжение истории с ржавой водой на Социалистической в Слуцке

Два дня назад, 6 сентября, в «Кур’ер» написала жительница Слуцка о том, что на улице Социалистической, 1, ржавая вода с чёрным осадком: «Как помыть ребёнка? Как самой помыться? Как постирать? Как приготовить поесть? У меня крик души».

Сегодня, 8 сентября, Telegram-канал «Новости Слуцка» написал, что Слуцкое ЖКХ оперативно отреагировало на обращение горожан по поводу воды в этом доме, трубы промыли, и «сейчас вода кристально чистая».

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Однако, сама Анастасия, которая жаловалась на воду, сегодня сообщила в редакцию, что её заявка на 115 ещё только в стадии исполнения, вода всё ещё ржавая, а сотрудница коммунальной службы только вчера взяла пробу.

«Вчера, 7 сентября, мне позвонила приветливая женщина из «водоканала», расспросила про ситуацию, через полчаса приехала специалист и взяла пробу воды. Но вода ещё с чёрным осадком, и статус заявки в «115» — «принята в работу». То есть, ничего не изменилось», — сказала жительница дома №1 на Социалистической.