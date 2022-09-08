Министры внутренних дел Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Подчёркивается, речь идёт о взаимном признании по всем нарушениям — в том числе штрафы по фотофиксации.

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«Соглашение предполагает обмен данными по электронным каналам связи, — говорится в сообщении. — Вынесенное в отношении гражданина России на территории Беларуси постановление будет иметь юридическую силу и на территории России. При этом если в Беларуси штраф не будет оплачен, то он может быть принудительно взыскан в России на основании соответствующего запроса. При этом взысканный штраф поступит в бюджет страны-соседки».

Такой же порядок будет применяться и к владельцам транспортных средств, зарегистрированных у нас: штраф, не оплаченный белорусами в России, может быть принудительно взыскан в Беларуси и зачислен в бюджет РБ.

Водителям стоит помнить, что за превышение скорости, зафиксированное камерами, ответственность несёт владелец транспортного средства. Озвученный «обмен данными по электронным каналам связи» может выглядеть следующим образом: постановление, в котором зафиксированы номера, передают в страну-соседку. Сотрудники МВД последней находят по базе регистрации, на кого оформлен автомобиль. После пересылают «письмо счастья» на адрес владельца, пишет Onliner.