В пятницу, 19 августа, 70-летняя случчанка Ядвига Тимофеева попала в историю, которая стала для неё настоящим моральным ударом. А началось всё с обычного похода в магазин.



В этот день Ядвига Алексеевна в одном из сетевых магазинов в микрорайоне «Чехова» сделала покупки на 8 рублей 63 копейки.

«По пути домой я была уверена, что всё в порядке. Но когда пришла и открыла сумку, поняла, что она пустая. Я с чеком вернулась в магазин и объяснила ситуацию, что, скорее всего, не забрала товар, и спросила, не оставили ли его где-то на кассе. Мне ответили, что ничего нет. К счастью, подошёл охранник — милый, приятный и доброжелательный. Он поинтересовался, что происходит.

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В итоге мы пошли с ним посмотреть запись с видеокамеры. Как оказалось, у лотка кассы, где я рассчитывалась, стоял молодой человек, ему лет 30-35, стройный, темноволосый. Вот он и взял то, что я купила.

А ведь там были чисто женские товары: гигиенические и лак для волос. Это не могло быть случайностью.

Я спросила у охранника: «Что мне делать?». Он мне в ответ пожал плечами: «Не знаю. Видите, он забрал ваш товар». Я не знаю, что в таких случаях должен делать охранник: милицию вызвать, доложить своему руководству или что-то другое. В той ситуации я наивно надеялась на помощь, участие… Для меня 8 рублей — чувствительная сумма, но больше меня «убил» моральный аспект.

Я советский человек по морали, меня вот такое отношение выбило из колеи. Во-первых, меня, можно сказать, обокрали. Во-вторых, сотрудники магазина просто развели руками.

Когда я рассказала историю подруге, та спросила, почему я не пошла к заведующей. Вот настолько я была выбита из колеи и растеряна. Со мной такого никогда не случалось».

Ядвига Тимофеева пояснила причину своего звонка в редакцию: «У меня нет претензий. Во всяком случае материальных. Мой рассказ — это наука, предостережение для других. Хочется, чтобы такие женщины, как я, были повнимательнее. Также хочется пристыдить того воришку, который забрал мой товар».

В тот же вечер Ядвига Алексеевна перезвонила в редакцию и сообщила: «Девочки из магазина поступили достойно. Там ещё раз всё посмотрели по камерам. И вот полчаса назад ко мне пришла девушка, извинилась, и мне компенсировали товар. К заведующей претензий нет».

Правда, потом наша читательница добавила, что рассказала о произошедшем не только «Кур’еру», но и сыну, который живёт в Минске. Он был настолько возмущён, что позвонил в головной офис этого сетевого магазина. Возможно, руководство распорядилось разобраться в ситуации.

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