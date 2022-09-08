К Международному дню красоты рассказываем о слуцких мастерах

Чтобы не потеряться в мире сферы услуг, подготовили для вас путеводитель по салонам красоты и частным мастерам. Тем более есть прекрасный повод — 9 сентября отмечается Международный день красоты.

Студия красоты «Ваниль». «Мир красоты для всей семьи»

Студия красоты «Ваниль» приглашает вас к себе в гости. Стрижки, окрашивания, причёски, маникюр, смарт-педикюр — всё это ждёт именно вас.

Всего 3 минуты от автобусной остановки. Удобная парковка. Онлайн-запись или по телефону.

Мы — мастера, которые готовы отвечать за результат уже много лет. Немного о нас.

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Людмила — мастер-парикмахер. Подбор индивидуального стиля каждому клиенту; окрашивания без вреда волосам; отдельный подход к самым маленьким посетителям.

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Мастер Елена делает ваши ручки и ножки красивыми уже более двух лет. Она найдёт подход к любому. Всегда стерильный инструмент, только одноразовые расходники и безопасные материалы.

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Наше ежегодное повышение квалификации позволяет предлагать вам новые направления и лучшее качество.

Вас ожидает душевная атмосфера, подборка фильмов и, конечно, во время ожидания чай-кофе всем гостям.

Наш адрес: г.Слуцк, 1 пер. Железнодорожный, 10 (р-н авторынка).

Тел.: +37529 692 86 84 (мастер ногтевого сервиса Елена), +37529 75 75 590 (мастер парикма­херского дела Людмила).

Instagram: @vanilla_studio_beauty

* Действует скидка 10% при записи на вторую услугу.

Физ.лицо Мулер Л.В. УНП КВ2358145

Мастер по бровям и ресницам Гук Янина

Гук Янина — сертифицированный мастер по бровям и ресницам. Поможет подобрать эффект, длину, изгиб. Все ваши желания воплотит в реальность.

К вашим услугам: наращивание ресниц от классики до объёма, коррекция, окрашивание бровей, мужское наращивание ресниц.

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Акция: по промокоду Da-Yan скидка 10% от прайса.

Instagram: @yanechka_lash

Запись по тел.: (8044) 550 53 59

ИП Гук Я.А. УНП 693206197

Студия красоты Nail Bar

Основатель студии — Дарья Пастнова. Мастер ногтевого сервиса, работает с 2018 года. Постоянно учится, совершенствует свой уровень и качество работ, следит за последними тенденциями. Приглашает всех за красивым маникюром. В работе использует качественные материалы. Палитра гель-лаков насчитывает более 230 цветов!

Работает во многих «ручных» техниках: рисует, делает градиенты, инкрустирует ногти стразами и декоративными элементами и т.д.

В арсенале также есть слайдер-дизайны. Выполнит любой каприз клиента. Большое внимание уделяет инструменту. Он проходит все стадии дезинфекции и стерилизации.

Мастер хочет, чтобы идеальные ногти носила каждая женщина.

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Розыгрыш ко Дню красоты: можно выиграть сертификат на сумму 20 или 30 рублей. Подробности розыгрыша на странице в Instagram nail_bar_slutsk.

Адрес: ул. М.Богдановича, 3, каб. 4-28.

Запись по тел.: (8033) 322 53 12.

Instagram: @nail_bar_slutsk

Физ.лицо Пастнова Д.Ю. КА 3538045

Парикмахерская «Город Красоты» — это место, где кра­сота становится доступной для всех!

Мастера нашего города изо дня в день рады стараться и помогать вам преображаться.

Ведь даже элементарная стрижка, а может, даже и новый цвет волос могут сделать вашу жизнь чуть ярче!

Именно поэтому мы стараемся, чтобы в нашем Городе главной достоприме­чательностью были вы сами.

Предоставляемые услуги: стрижки, окрашивание волос, окрашивание корней, тонирование волос, мелирование волос, прикорневое мелирование волос, колорирование, Airtouch, биозавивка волос, прикорневая биозавивка волос, химическая завивка волос, прикорневая химическая завивка волос, экранирование волос, вечерние причёски, укладки волос.

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Приходите к нам, мы вас ждём!

Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

Адрес: г. Слуцк, ул. Копыльская, 12.

Тел.: +375 (29) 152 65 85, +375 (17) 952 15 55.

Сайт: gorod-krasoty.by

Instagram: @gorodkrasotyby

Фейсбук: @gorodkrasotyminsk

ВК: gorod_krasoty_minsk

ОК: gorod.krasoty

ООО «Фэмили Вуман» УНП 193113958

Студия косметологии «Доктор красоты»

Основатель студии косметолог Анна Карпович приглашает на процедуры:

салонный уход за кожей лица; массаж лица; осмотическая чистка лица (новинка); химические пилинги; авторские программы Anti Age; мезотерапия, биоревитализация безинъекционная и мн. др; перманентный макияж; наращивание ресниц; ламинирование и ботокс натуральных ресниц; моделирование, долговременная укладка бровей.

Весь сентябрь действуют АКЦИИ:

ВЫГОДНЫЙ перманентный макияж. Сделай перманентный макияж двух зон на выбор (брови, стрелка, губы) и получи СКИДКУ – 10% на комплекс!

50% ЛАМИНИРОВАНИЕ и БОТОКС натуральных ресниц.

25% чистка лица у косметолога.

Когда хочется порадовать своих любимых, мы предоставляем сертификаты на наши услуги. Сертификаты можно оформить на услугу либо на сумму. Приятные цены. Качественные процедуры. Премиальные материалы.

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Адрес: г.Слуцк, ул. Гагарина, 3а, 110 каб. 9.00-20.00.

Запись по тел.: (8029) 752 44 82 (можно в Viber).

Instagram: @karpovich_kosmetolog

Физ. лицо Карпович А.Н. КВ2452660

Студия маникюра и педикюра S.tan

Мастер студии Татьяна Санько оказывает услуги по маникюру, педикюру, депиляции и обучает других маникюрному искусству. Девушка не раз становилась победителем и призёром чемпионатов по ногтевой эстетике. Многократный чемпион РБ и Европы.

К вашим услугам: маникюр: комбинированный, аппаратный, классический; покрытие гель-лаком; наращивание ногтей любой сложности (акрил, гель, полигель); педикюр комбинированный; депиляция восковая (бикини, ноги, подмышки, лицо)

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Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»), вход с торца.

Запись по тел.: (8 044) 50 50 744.

Instagram: @s.tan_nails

ИП Санько Т.Н. УНП 690265373