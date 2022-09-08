ГУО «Слуцкая детская художественная школа искусств» набирает учащихся на народное декоративно-прикладное отделение, которое расположено в здании по адресу: ул. Социалистическая, 129 (в здании ГУК «Слуцкий городской центр традиционной культуры» на 4-м этаже). Занятия будут проходить там же.

Мы предлагаем учащимся изучать не только классический рисунок, живопись, композицию, но и работу в материале по различным видам декоративно-прикладного искусства (роспись, вытинанка, скульптура и др.)

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Принимаются дети с 10 до 12 лет, которые сдали успешно экзамены: рисунки, живописи и композиции.

Заявления подаются по адресу: улица Виленская, 6. Телефон: 4 14 75. К заявлению прилагаются копия свидетельства о рождении, медицинская справка и фотография 3*4. Время экзаменов согласовывается с администрацией школы.

Очень удобно для учащихся школ № 8, 9, 4 и детям, проживающим в 11-м и 12-м городках.

Количество мест ограничено. Ждём вас в рядах наших учащихся.