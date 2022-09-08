«Кур’ер» проводит акцию по подписке героев своих публикаций. На этой неделе на печатную версию газеты мы подписали Галину Ванкевич.
В прошлом выпуске газеты (№35 от 1 сентября) мы рассказали, как Галина Ванкевич, председатель Слуцкой еврейской общины «Помни», организовала уборку мемориала в урочище Гореваха, где в годы войны были расстреляны около 6000 случчан. Кроме того, Галина Михайловна договорилась с руководством «Генетик» в дальнейшем помогать с благоустройством памятника.
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