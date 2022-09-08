На Случчине по-прежнему регистрируются факты телефонного мошенничества. Злоумышленник по телефону играет роль, например, сотрудника банка, сотрудника правоохранительных органов и т.д.

Под разными предлогами мошенник выманивает конфиденциальную информацию о банковской карте либо убеждает жертву совершить определённые действия со своим карт-счётом или банковской картой. Его цель — завладеть деньгами с данных банковских карт либо карт-счетов.

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Схема обмана

В настоящее время мошенники зачастую звонят и представляются представителями правоохранительных органов, для убедительности даже высылают фотографию якобы своего служебного удостоверения. В ходе телефонного разговора они сообщают гражданам, что в банки поступают заявки на получение кредита на их имя, а человек, который подаёт заявки, предоставляет якобы доверенности от имени гражданина.

Мошенники называют вымышленную фамилию «злоумышленника», иногда даже сбрасывают якобы фоторобот, составленный якобы банковскими работниками. И говорят, что, чтобы не допустить совершения указанных действий, им необходимо уточнить некоторые данные.

Затем, путём обмана и злоупотребления доверием, злоумышленники пытаются завладеть персональными паспортными данными граждан, а также реквизитами банковских карт, реквизитами доступа к интернет-банкингу, уникальными кодами из SMS-сообщений, поступающих на номера потерпевших. Иногда просят установить приложение AnyDesk, мотивируя это защитой персональных данных, хотя данное приложение предназначено для удалённого доступа к телефону.

Далее сценарий имеет два варианта развития.

Первый – когда злоумышленник завладевает конфиденциальной информацией, он просит гражданина перевести денежные средства на указанный ими счёт, мотивируя это тем, что деньги человек переводит на страховой счёт банка и с ними ничего не случится. На самом же деле деньги поступают на подставные счета мошенников.

Второй – это когда мошенник, играющий роль «правоохранителя», с целью «изобличения недобросовестного работника банка», просит взять кредит на большую сумму, которую просит также перечислить на якобы страховой счёт банка, однако на самом деле деньги поступают на подставные счета мошенников. При этом звонки мошенники осуществляют преимущественно через различные мессенджеры, типа Viber, Telegram, WhatsApp.

В настоящее время при звонках мошенников преимущественно отображаются белорусские номера, что вводит в заблуждение граждан, однако указанные номера также получены путём обмана граждан, а именно путём активации белорусских номеров граждан на новом устройстве мошенников.

Жительницы Слуцка перевели мошенникам по несколько тысяч рублей

2 сентября 2022 года в Слуцкий РОВД с заявлением обратилась гражданка П., жительница Слуцка. В этот день ей на мобильный телефон позвонило неизвестное лицо, представилось сотрудником правоохранительных органов и сообщило, что неизвестные лица осуществили несанкционированный доступ к её банковским счетам и попытались похитить деньги с данных счетов.

Звонивший сказал, что для того, чтобы сохранить денежные средства, их необходимо перевести на «страховой счёт». Также женщине сказали, что необходимо установить на свой мобильный телефон приложение, которое позволит работникам банка ей помочь.

После этого случчанка скачала и установила на свой телефон приложение AnyDesk, позволяющее удалённо получить доступ к мобильному устройству. Следуя указаниям звонившего, женщина совершила перевод денежных средств на якобы страховой счёт, с которого в последующем злоумышленники совершили хищение денежных средств. Сумма похищенного составила более 2 500 белорусских рублей.

С аналогичным заявлением 30 августа 2022 года в Слуцкий РОВД обращалась ещё одна жительница Слуцка, которая по указанию мошенников также перевела якобы на страховой счёт денежные средства в сумме 5 000 белорусских рублей, которые в последующем также были похищены. В данном случае звонивший также представлялся сотрудником правоохранительных органов.

Как не стать жертвой мошенника

Чтобы не стать жертвой мошенника в таком случае, не стоит по телефону сообщать те сведения, которые просит злоумышленник, не устанавливать на мобильный телефон программы, которые убеждает установить звонящий. Лучше обратиться в банк и уточнить, действительно ли были несанкционированные операции по вашим счетам.

Также необходимо помнить, что сотрудники правоохранительных органов ни в коем случае не будут присылать фотографии своих служебных удостоверений, не будут просить совершения каких-либо манипуляций с денежными средствами, находящимися на банковском счету.

Если действительно произошли какие-либо несанкционированные операции по вашему банковскому счёту, сотрудники правоохранительных органов приедут лично либо пригласят вас в территориальный отдел для разбирательства.

Будьте бдительны, только так вы сбережёте свои средства!